Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Portimao'da gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton'ı pist üstünde geçip ikinciliği almayı başardı, ancak temposu önde kalmaya yetecek seviyede değildi.

Hollandalı pilot daha sonra pit stopların ardından Valtteri Bottas'ı geçip ikinciliği geri alsa da, Hamilton'la arayı kapatamadı.

Sonuç olarak Hollandalı pilot, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve ilk üç yarışın üçünü de ilk ikide bitirmiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Evet, oldukça iyi bir yarıştı. Güvenlik aracının ardından iyi şekilde başladım ve ardından Valtteri'ye baskı uygulamaya çalıştım, fakat sonunda genel olarak biraz tempo eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Lewis bir kez daha geçmeyi başardı."

"Sonra pit stop vardı ve bu lastikleri ısıtmak gerçekten inanılmaz derecede zor."

"İkinci sıraya yerleştikten sonra, sanırım burada onlara kıyasla yeterli hızımız olmadığını açıkça gördük, ama yine de ikinci olduk ve en hızlı turu attık." dedi.

Red Bull, en hızlı tur puanı için Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot en hızlı turu kaydetmeyi başardı.

Ancak 14. virajdaki pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi.

Tur zamanının silindiğinin söylenmesi üzerine Verstappen, "Gerçekten mi? Bu iyi bir turdu. Bu biraz garip, çünkü 14. virajda pist limitlerini kontrol etmiyorlardı. Yine de durum bu." cevabını verdi.

Sıradaki yarış Barselona'da yapılacak ve bu pistin Mercedes'e daha iyi uyduğu düşünülüyor.

Verstappen, bu yarış için hissinin ne olduğu sorusuna, "Bence bu yarış genel olarak yol tutuş açısından biraz garip bir hafta sonu oldu. Burada en üst seviyede değildik fakat Barselona'da neler yapabileceğimizi göreceğiz." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images