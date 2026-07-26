Verstappen: “Bugün podyumda olmayı beklemiyordum”

Hungaroring'deki zorlu yarışta sergilediği güçlü performansla 2. sırayı elde eden Max Verstappen, damalı bayrağın ardından sürpriz ve tatmin edici bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

Özellikle pit stopların ardından Lewis Hamilton'a 1. Viraj girişinde yaptığı şık frenaj manevrasıyla podyum kapısını aralayan Red Bull pilotu, yarış sonrasında stratejinin ve lastik yönetiminin önemine dikkat çekti.

Yarış boyunca sınırları zorladıklarını belirten Verstappen, podyum mücadelesini ve Hamilton geçişini şu sözlerle değerlendirdi: "Dürüst olmak gerekirse bugün podyumda olmayı beklemiyordum. Ancak bunun için takımca çok sıkı çalıştık.”

“Start anı ve 1. ile 2. virajları kazasız atlatmak oldukça iyiydi. İlk pit stopun ardından 1. viraja girerken geç frenajla Lewis’in önüne geçmeyi başardım.”

“Sonrasında tamamen lastikleri koruyup hayatta kalmaya ve strateji olarak doğru kararları almaya odaklandık.”

“Buradaki şartları düşündüğümüzde ikinci olmaktan son derece mutluyum."

7 kez dünya şampiyonu Hamilton’ı geçtiği anı detaylandırması istendiğinde Hollandalı pilot şu ifadeleri kullandı: "Fırsatı gördüm. Dürüst olmak gerekirse tek şansımdı ve ben de şansımı denedim.”

“Aracımızın fren performansı çok iyi, bu da hamlemde bana yardımcı oldu ama her şey tamamen kontrolüm altındaydı."