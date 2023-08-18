Prime'a abone ol
Önceki / Yeni simülatör, Alpine'in F1'deki hedeflerine ulaşmasında nasıl kilit olacak?
Formula 1 Haberler

Verstappen: "Bugün olsa, Rosberg'e yaptığım o atağı yapmazdım"

Max Verstappen, Nico Rosberg'e 2016 Brezilya'da yaptığı atağı bugün olsa yapmayacağını söylüyor.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Max Verstappen, Red Bull ile ilk yılı olan 2016 yılında harikalar yaratmış ve ilk yarışında galibiyete ulaşmıştı. Hollandalı pilotun yeteneklerinden birisini gösteren yarış da aynı yılki Brezilya GP'di.

Interlagos'ta gerçekleştirilen yarış yoğun yağmur altında gerçekleşmiş ve Verstappen ıslak zeminde adeta uçmuştu.

Hollandalı pilotun 32. turda Nico Rosberg'e dışarıdan yaptığı atak, bugün bile sıkça paylaşılıyor ve tarihin en iyi ataklarından birisi olarak görülüyor.

FormulaPassion'ın haberine göre Verstappen, bu atakla ilgili şöyle dedi: "Rosberg'e yaptığım atağın harika olduğunu söylemem gerekiyor."

"Pist çok ıslaktı, tüm yarış boyunca farklı çizgiler denedim ve benim için orada daha fazla tutuş vardı."

"Önceki turlarda Nico'ya çok yakındım ama hiçbir şey göremiyordum "

"Onu gerçekten geçebilmem için tek fırsatım buydu, içeriye doğru geçti ve 2. virajdan biraz kötü çıktı. İyi bir hamleydi."

"Geriye dönüp baktığımda, muhtemelen o anda içimde korku yoktu. Neler olabileceğine bakmıyordum. Muhtemelen şimdi olsa aynı hamleyi yapmazdım. Yine de bu, şampiyonada hangi durumda olduğunuza bağlı."

"O zamanlar kaybedecek bir şeyim yoktu ve o atağı yaptım."

"Şunu da söylemem lazım; Başka bir yerde yol tutuş bulmaya çalışmak benim için tipik bir hareket. Özellikle tüm hafta sonu kuru zeminde geçmişse fakat yarış ıslak zeminde yapılıyorsa, o zaman farklı şeyler denersiniz. Bu çok normal."

 

 

paylaşım
yorumlar

Yeni simülatör, Alpine'in F1'deki hedeflerine ulaşmasında nasıl kilit olacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Formula 1
Hollanda GP

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor" Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Formula 1
Hollanda GP

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"

Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"

Formula 1
Hollanda GP

Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor" Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"

Son Haberler

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor" Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

MGP MotoGP
Avusturya GP

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci! 2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

MGP MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı" Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol