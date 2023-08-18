Verstappen: "Bugün olsa, Rosberg'e yaptığım o atağı yapmazdım"

Max Verstappen, Red Bull ile ilk yılı olan 2016 yılında harikalar yaratmış ve ilk yarışında galibiyete ulaşmıştı. Hollandalı pilotun yeteneklerinden birisini gösteren yarış da aynı yılki Brezilya GP'di.

Interlagos'ta gerçekleştirilen yarış yoğun yağmur altında gerçekleşmiş ve Verstappen ıslak zeminde adeta uçmuştu.

Hollandalı pilotun 32. turda Nico Rosberg'e dışarıdan yaptığı atak, bugün bile sıkça paylaşılıyor ve tarihin en iyi ataklarından birisi olarak görülüyor.

FormulaPassion'ın haberine göre Verstappen, bu atakla ilgili şöyle dedi: "Rosberg'e yaptığım atağın harika olduğunu söylemem gerekiyor."

"Pist çok ıslaktı, tüm yarış boyunca farklı çizgiler denedim ve benim için orada daha fazla tutuş vardı."

"Önceki turlarda Nico'ya çok yakındım ama hiçbir şey göremiyordum "

"Onu gerçekten geçebilmem için tek fırsatım buydu, içeriye doğru geçti ve 2. virajdan biraz kötü çıktı. İyi bir hamleydi."

"Geriye dönüp baktığımda, muhtemelen o anda içimde korku yoktu. Neler olabileceğine bakmıyordum. Muhtemelen şimdi olsa aynı hamleyi yapmazdım. Yine de bu, şampiyonada hangi durumda olduğunuza bağlı."

"O zamanlar kaybedecek bir şeyim yoktu ve o atağı yaptım."

"Şunu da söylemem lazım; Başka bir yerde yol tutuş bulmaya çalışmak benim için tipik bir hareket. Özellikle tüm hafta sonu kuru zeminde geçmişse fakat yarış ıslak zeminde yapılıyorsa, o zaman farklı şeyler denersiniz. Bu çok normal."