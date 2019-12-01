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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Verstappen: "Bugün Lewis biraz fazla hızlıydı"

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Verstappen: "Bugün Lewis biraz fazla hızlıydı"
Ekleyen:
, Şef Editör
1 Ara 2019 15:44

Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci sırada tamamladığı sezonun son yarışı Abu Dhabi'de Lewis Hamilton'ın mücadele edemeyecekleri kadar hızlı olduğunu, genel olarak sezon boyunca gösterdikleri performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Verstappen, ilk turda Ferrari pilotu Charles Leclerc'e geçilmesine rağmen ilerleyen bölümde yerini geri almayı başardı ve 2. sırada yarışı noktaladı.

Verstappen ayrıca, Mercedes pilotlarının ardında sezonu 3. sırada tamamlamayı başaran isim oldu.

Verstappen, pit stopların ardından uzun bir süre motorunda bir şeylerin ters gittiğini söylese de yarışın ardından bu sorunu pek önemsemedi.

Verstappen, "Evet, birkaç küçük şey oldu. Ancak günün sonunda pozisyonumuz açısından bir fark yaratmayacaktı."

"Ferrari bizi ilk turda geçmeyi başardı. Performansımız iyi seviyedeydi ancak Mercedes ve Lewis bugün biraz fazla hızlıydı.

"Genel olarak olumlu bir sezon oldu. Tabii ki sonunda şampiyonayı 3. sırada tamamlamak güzel oldu." dedi.

Verstappen son olarak, kış döneminde kendisinin doğrudan fabrikaya gitmeyeceğini, bir süre ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirerek dinleneceğini, gelecek sezona daha güçlü bir şekilde başlamayı hedeflediğini söyledi.

Verstappen, "Hepimiz çok sıkı çalışıyoruz ancak aynı zamanda biraz tatil yapmak ve ailemizle, arkadaşlarımızla olmak iyi olacak. Gelecek sene için sıfırlanacağız ve daha güçlü bir şekilde döneceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
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Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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