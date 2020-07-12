Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor

Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci en iyi dereceyi yapmıştı ve geçen haftadan sonra bir kez daha yarışa ikinci başlayacak.

İlk yarışta finiş göremeyen Hollandalı pilot, zaten rakiplerinin gerisine düşmüş durumda ve mümkün olduğunca çok puan almak istiyor.

Yarıştan hemen önce konuşan Verstappen, “Dün kolay değildi. Sıralama turlarındaki ilk iki seansta her şey yolunda gitti ama son bölümde daha fazla su vardı ve bizi Mercedes'e kıyasla daha fazla etkiledi. Ancak şartlar göz önüne alındığında ikincilik iyi bir sonuç oldu ve bundan ötürü mutluyum."

"Yarışa başlamak için sabırsızlanıyorum, yine iyi bir şansımız olacak. Buradaki son yarışa ikinci başladım, bir hafta önce her şey yolundaydı ve umarım şimdi de her şey yolunda gider. Hatta daha iyi olmasını umuyoruz."