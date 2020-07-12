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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor

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Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 12:39

Max Verstappen, bugün gerçekleştirilecek yarışta zafere ulaşmak istediğini, eğer mümkün değilse de en azından podyum almaları gerektiğini söyledi.

Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci en iyi dereceyi yapmıştı ve geçen haftadan sonra bir kez daha yarışa ikinci başlayacak.

İlk yarışta finiş göremeyen Hollandalı pilot, zaten rakiplerinin gerisine düşmüş durumda ve mümkün olduğunca çok puan almak istiyor.

Yarıştan hemen önce konuşan Verstappen, “Dün kolay değildi. Sıralama turlarındaki ilk iki seansta her şey yolunda gitti ama son bölümde daha fazla su vardı ve bizi Mercedes'e kıyasla daha fazla etkiledi. Ancak şartlar göz önüne alındığında ikincilik iyi bir sonuç oldu ve bundan ötürü mutluyum."

"Yarışa başlamak için sabırsızlanıyorum, yine iyi bir şansımız olacak. Buradaki son yarışa ikinci başladım, bir hafta önce her şey yolundaydı ve umarım şimdi de her şey yolunda gider. Hatta daha iyi olmasını umuyoruz."

"Geçen hafta sonu çok puan kaybettik ve bugün kazanmamız gerekiyor. Nasıl biteceğini bilmiyorum, ama en azından podyuma çıkmak istiyorum. Mercedes'le savaşıp savaşamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Alex Albon ise şunları ekledi:  “Geçen yarış bizim için olumluydu. Doğru taktikleri seçtik ve zorlamamız gerektiğini anladık, çünkü daha yeni lastiklerden ötürü avantajımız vardı."

"Sonunda işe yaramadı. Ancak bu hafta sonu daha yüksek bir hıza sahip olmayı umuyoruz. Her şeyimizi vereceğiz ve yeniden iyi stratejiler yapmaya çalışacağız." 

 
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Etkinlik Steiermark GP
Editör Kemal Şengül

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