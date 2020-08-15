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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

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Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"
Ekleyen:
15 Ağu 2020 14:47

Red Bull pilotu Max Verstappen, İspanya GP sıralamalarında 3. olmasının ardından mümkün olan en iyi sonucu aldığını ancak yarışta Mercedes pilotlarına daha yakın olmayı umduğunu söyledi.

Mercedes'in tüm seanslarda ilk iki sırada yer aldığı İspanya'da sıralamalarda da durum değişmedi. 

Lewis Hamilton yarınki yarış için pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşı Valtteri Bottas 0.05 sn gerisinde kaldı. 3. sıradaki Verstappen ise pole pozisyonundan 0.7 sn daha yavaştı.

Böyle bir sonucu bekleyip beklemediği sorulduğunda Verstappen, "Evet, şu anda araçla alabileceğimiz en iyi sonuç bu."

"Tüm hafta sonu boyunca genel olarak 3. sıradaydık. Bu açıdan oldukça mutluyum."

"Yarışta daha yakın olmayı umuyorum. Dünkü uzun sürüşlerde performansımız fena değildi. Ancak yarın farklı bir gün olacak. Bekleyip görelim." dedi.

Verstappen, geçen hafta Silverstone'da da Mercedes pilotlarının gerisindeydi ancak yarıştaki lastik kullanımı sayesinde öne geçmeyi başardı.

Yine benzer bir durumun olup olmayacağı sorulduğunda Verstappen, "Şu anda bunu söylemek zor. Mutlu hissediyorum. Sadece biraz daha fazla baskı kurmayı umuyorum. Burada geçiş yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Onlara daha yakın olmak ve hayatlarını biraz zorlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
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Editör Abdullah Çelik

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