Verstappen: "Bugün her şeyimi ortaya koydum"

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Verstappen, yarışın ilk bölümünü rahat şekilde lider götürdü ve güvenlik araçlarına rağmen yerini korumayı başardı.

Ancak ikinci pit stopunda, tekerlek tabancasında yaşanan problem nedeniyle pit stop yavaş sürdü ve bundan ötürü üçüncü sıraya kadar geriledi.

Bir noktada umutsuz görünen Verstappen, buna rağmen mücadelesini sürdürdü ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Hollandalı pilot bu zaferle, bu yılki galibiyet sayısını 13'e yükseltti ve bir sezonda en çok yarış kazanma rekoruna ortak oldu.

Verstappen, "Gerçekten zor bir yarıştı. Başlangıçta her şey iyi görünüyordu fakat pit stop istediğimizden biraz daha uzun sürdü."

"Bu yüzden yükselmek için yeniden mücadele etmek zorunda kaldım ve bugün her şeyimizi ortaya koyduğumuza inanıyorum."

"Dietrich'i kaybettik, bu yüzden bizim için çok zor bir hafta sonu oluyor.... Bu yarışı da yaptıklarından ötürü Dietrich'e adıyorum."

"Bugün [onun için] sadece kazanmayı istiyorduk. Pit stoptan sonra durum pek iyi görünmese de her şeyimi verdim ve geri dönmek adına limitleri zorladım."

"Burada takımlar şampiyonluğunu kazanmak için büyük bir şansımız vardı ve bugün buna ulaşmayı başardık." dedi.

Verstappen, galibiyete ulaşmak için hem Charles Leclerc hem de Hamilton'la savaşmak zorunda kaldı.

Verstappen, "Burası mücadele için harika bir pist. Bir virajda geçip, diğerinde geriye düşebilirsiniz. Burada sürüş yapmak gerçekten çok keyifli."

"Bu galibiyet hem benim hem de takımım için çok fazla anlam ifade ediyor."

"Burada iyi bir sonuç almak istedik ve bunu başarmak harika." dedi.