Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Bugün harika bir gündü, yarın zorlu bir mücadele olacak"

Max Verstappen, 2024 Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında en hızlı zamanı kaydetmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen ıslak zemin üzerinde gerçekleşen Belçika Grand Prix sıralama turlarında ilk sırayı elde etti. Verstappen aldığı grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.

Verstappen sıralama turlarının en hızlısı olduktan sonra şunları söyledi:

“Güzel bir sıralama oldu. Neyse ki hava iyiydi. Sadece biraz yağmur yağıyordu ve en azından iyi bir sıralama yapabildik."

“Her şey yolunda gitti. Kullandığımız her lastik setinde iyi tur zamanları yapabildik. Q3'ü düşünüyordum, havanın kuruyup kurumayacağını bilmiyordum, bu yüzden Q3 için iki yeni set tutmaya çalışıyordum ve neyse ki Q1 ve Q2'den kurtulduk.

“Çok mutluyum. Araç ıslak zeminde oldukça iyi çalışıyordu. Turlarımı düzgünce atabildim ve ıslak zeminde temiz tur zamanları yapmaya çalıştım ki bu her zaman oldukça zordur."

“Ancak yarın, elbette oldukça farklı bir gün olduğunu biliyorum. Hava daha sıcak olacak, beklediğimiz kadarıyla yağmur yağmayacak, bu yüzden her şey lastiklerin aşınmasıyla ilgili. Bu konuda iyi olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

“10 sıra geriden başlamam gerektiğini biliyorum, bu yüzden bugün yapabileceğim en iyi şey buydu ve oradan devam edeceğim. Ne kadar hızlı olacağımızı bilmiyorum. Umarım ilerlemeye çalışmak için rekabetin içinde olabiliriz."

“Yarış 1. virajda kaybedilebilir, bu yüzden doğal olarak başlangıçta ne olacağını görmemiz ve oradan devam etmemiz gerekiyor. Bu çok uzun bir yarış, lastikler için çok zor ve bunu elimizden geldiğince iyi yönetmeye çalışmalıyız ve umarım yarın rekabetçi olabiliriz."

“Kendi işimizi ve özellikle de içinde bulunduğumuz mücadeleyi kolaylaştırmıyoruz. Bugünün harika bir gün olduğunu biliyorum ama bu ıslak zemindeydi, yarın kuru zeminde hızlı olmamız gerekiyor. Zorlu bir mücadele olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"Umarım önümüzde Ferrari ve Mercedes ile mücadele edebiliriz ve biraz da şansımız yaver giderse belki McLaren'a meydan okuyabiliriz.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Bu sonucu beklemiyordum!"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Belçika GP sıralama turları: Islak zeminde Verstappen en iyi zamanı yaptı, Leclerc pole'den başlayacak!

Belçika GP sıralama turları: Islak zeminde Verstappen en iyi zamanı yaptı, Leclerc pole'den başlayacak!

Formula 1
Belçika GP
Belçika GP sıralama turları: Islak zeminde Verstappen en iyi zamanı yaptı, Leclerc pole'den başlayacak!
Canlı sohbet: Belçika GP sıralama turları

Canlı sohbet: Belçika GP sıralama turları

Formula 1
Belçika GP
Canlı sohbet: Belçika GP sıralama turları
Perez'in Belçika GP sıralama turlarındaki performansı, Red Bull kariyerinin sonu olabilir

Perez'in Belçika GP sıralama turlarındaki performansı, Red Bull kariyerinin sonu olabilir

Formula 1
Belçika GP
Perez'in Belçika GP sıralama turlarındaki performansı, Red Bull kariyerinin sonu olabilir
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler."

Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler."

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler."
Verstappen ve Lambiase arasındaki problem çözüldü!

Verstappen ve Lambiase arasındaki problem çözüldü!

Formula 1
Belçika GP
Verstappen ve Lambiase arasındaki problem çözüldü!
Verstappen: "Çok fazla şey denedik"

Verstappen: "Çok fazla şey denedik"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Çok fazla şey denedik"

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

SBK World Superbike
Autodrom Most
Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

F1 Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye