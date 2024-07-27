Verstappen: "Bugün harika bir gündü, yarın zorlu bir mücadele olacak"

Max Verstappen ıslak zemin üzerinde gerçekleşen Belçika Grand Prix sıralama turlarında ilk sırayı elde etti. Verstappen aldığı grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.

Verstappen sıralama turlarının en hızlısı olduktan sonra şunları söyledi:

“Güzel bir sıralama oldu. Neyse ki hava iyiydi. Sadece biraz yağmur yağıyordu ve en azından iyi bir sıralama yapabildik."

“Her şey yolunda gitti. Kullandığımız her lastik setinde iyi tur zamanları yapabildik. Q3'ü düşünüyordum, havanın kuruyup kurumayacağını bilmiyordum, bu yüzden Q3 için iki yeni set tutmaya çalışıyordum ve neyse ki Q1 ve Q2'den kurtulduk.

“Çok mutluyum. Araç ıslak zeminde oldukça iyi çalışıyordu. Turlarımı düzgünce atabildim ve ıslak zeminde temiz tur zamanları yapmaya çalıştım ki bu her zaman oldukça zordur."

“Ancak yarın, elbette oldukça farklı bir gün olduğunu biliyorum. Hava daha sıcak olacak, beklediğimiz kadarıyla yağmur yağmayacak, bu yüzden her şey lastiklerin aşınmasıyla ilgili. Bu konuda iyi olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

“10 sıra geriden başlamam gerektiğini biliyorum, bu yüzden bugün yapabileceğim en iyi şey buydu ve oradan devam edeceğim. Ne kadar hızlı olacağımızı bilmiyorum. Umarım ilerlemeye çalışmak için rekabetin içinde olabiliriz."

“Yarış 1. virajda kaybedilebilir, bu yüzden doğal olarak başlangıçta ne olacağını görmemiz ve oradan devam etmemiz gerekiyor. Bu çok uzun bir yarış, lastikler için çok zor ve bunu elimizden geldiğince iyi yönetmeye çalışmalıyız ve umarım yarın rekabetçi olabiliriz."

“Kendi işimizi ve özellikle de içinde bulunduğumuz mücadeleyi kolaylaştırmıyoruz. Bugünün harika bir gün olduğunu biliyorum ama bu ıslak zemindeydi, yarın kuru zeminde hızlı olmamız gerekiyor. Zorlu bir mücadele olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"Umarım önümüzde Ferrari ve Mercedes ile mücadele edebiliriz ve biraz da şansımız yaver giderse belki McLaren'a meydan okuyabiliriz.”