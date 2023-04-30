Verstappen: "Bugün güçlü olacağız"

Hollandalı pilot, George Russell ile yaşadığı temasın ardından sprint yarışında üçüncülükle yetinmek zorunda kalmıştı.

Pazar günkü yarış öncesinde konuşan Verstappen, "Bence tempo ilgili bir sorun olmayacak çünkü aracın hasarlı parçalarını değiştik, böylece bugün güçlü bir yarış çıkaracağız."

"Lastiklerle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağımızı da düşünüyorum."

"Cumartesi günkü sıralama turları garip bir formatta gerçekleşti, birinci ve ikinci seanslarda sadece orta, finalde ise yumuşak lastikleri kullanabildik ve bu lastikler aşırı ısındı."

"Her şeye rağmen iyi hazırlandık ve dünkü sprint yarışı, lastik davranışı hakkında daha iyi bir fikir edinmemizi sağladı. Her halükarda aracımız yarışta hızlı."

"Bu yüzden bugün güçlü olmamızı bekliyorum." dedi.

Sprintte temas yaşadığı Russell ile konuşup konuşmadığı sorusuna Verstappen, "Buna gerek yok."

"Kendi hedeflerimize konsantre olmalı ve mümkün olduğunca çok puan kazanmaya çalışmalıyız."

"Önümüzde uzun bir yarış var ve fırsatlarımız olacak ama Bakü'de her şey olabilir."

"Güvenlik aracı çıkabilir, kırmızı bayrak olabilir. Her türlü sürprizle başa çıkmak zorundayız." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images