Verstappen: "Bugün bile Monza kazasının bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum"

Monza'da gerçekleştirilen yarışta, ikinci giderken kötü bir pit stopla epey vakit kaybeden Max Verstappen, piste çıktıktan birkaç tur sonra ilk virajda Lewis Hamilton'la temas yaşamıştı.

Kerbe çıktıktan sonra havalanan Verstappen, Hamilton'a çarptı ve ikili yarışa veda ettiler. Bu olayın ardından Verstappen'e Rusya GP için üç sıra grid cezası verildi.

Rusya GP öncesi açıklamalarda bulunan Verstappen, bu hafta sonu hakkında heyecanlı olduğunu söyledi ve kaza hakkında konuştu.

Şu anda olayı nasıl değerlendirdiği sorusuna Verstappen, "İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz ama önünüze bakmalı ve yolunuza devam etmelisiniz."

"Bugün bunu hâlâ bir yarış olayı olarak görüyorum. Fakat bu olaydan ötürü, üstesinden gelmem gereken üç sıralık bir grid cezam var."

"Monza'da pazar günü, bizim günümüz değildi fakat Sochi hafta sonunun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yıl ikinci olmak harikaydı çünkü Sochi pisti asla aracımıza uygun bir pist olmadı. Bu sezon daha rekabetçiyiz ve daha iyi bir aracımız var, bu açıdan güç dengesinin nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

"Monza'dan tamamen farklı bir pist ve yağmur ihtimali var. Pist düzeni, daha önce yarıştıklarımızdan farklı. Bu yüzden hafta sonunun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım sonuçlar nasıl olacak?" cevabını verdi.

Üç sıra grid cezasının kendisini nasıl etkileyeceği sorusuna Verstappen, "Bu tatsız bir ceza fakat hiçbir şey kaybedilmiyor. Şampiyonada ufak bir avantajım var ve daha önümüzde gidilecek çok yarış var. Sahip olduğumuz araçtan en iyisini almaya çalışacağız." dedi.