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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"

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, Editör

Türkiye Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonada liderliği ele geçiren Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, lastik ömrünü uzatabilmek için aracı sonuna kadar zorlayamadığını söyledi.

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"

Yarışa ikinci sırada başlayan Hollandalı pilot, ilk turlarda birinci sıradaki Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın temposuna erişemedi. İlerleyen turlarda Verstappen, Bottas ile farkı 1 saniyeye kadar indirse de, yarış boyunca liderliği alabilecek hıza sahip değildi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, "Bugün çok kolay bir yarış geçirmedik, pist oldukça kaygandı. Tüm yarış boyunca lastikleri korumamız gerekti bu yüzden aracı sonuna kadar zorlayamadık."

"Valtteri'nin temposu biraz daha iyiydi, lastik kullanımını daha iyi yönetebildi ancak ikinci olduğum için gayet mutluyum, çünkü bu koşullarda hata yapmak ve anında geriye düşmek çok kolay, bu nedenle performansımdan memnunum." dedi.

Yarışın en zorlu kısmının ne olduğu sorusuna Verstappen, "Uyanık kalmak! (gülüyor)"

"Sadece lastikleri korumakla alakalı bir yarıştı. Bu nedenle hiçbir zaman aracı zorlayamadık, belirli sayıda turu geride bırakmamız gerekiyordu ve daha sonrasında bir sonraki lastik setine geçmemiz gerekiyordu. Podyumda olduğum için mutluyum." yanıtını verdi.

Austin'deki COTA pistinde yapılacak Amerika GP, F1 takviminin bir sonraki ayağı olacak. Şampiyonada gidişat iyice kızışırken, Verstappen'e şampiyonadaki beklentileri soruldu.

Hollandalı pilot konu hakkında, "Tüm sezon boyunca yakın bir mücadele oldu, Austin'de de Mercedes ile yakın bir mücadele içinde olacağımıza inanıyorum bu nedenle sonuna kadar zorlamamız, gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Sonunda neler olacağını göreceğiz."

"Ancak tabii ki de şu ana kadar sezon gayet iyi ilerliyor." açıklamalarında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

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Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"
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