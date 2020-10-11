Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen, Eifel Gran Prix'sinin ardından mutlu olduğunu ve bugün ait oldukları yerin ikinci sıra olduğunu söyledi.

Nürburgring'de gerçekleştirilen yarışın ilk bölümünde üçüncü sırada yer alan Hollandalı sürücü, sanal güvenlik aracı periyodunda Valtteri Bottas'ın önüne geçmesinin ardından ikinciliğe yükseldi ve yarışı bu noktada tamamladı.

Yarış sonrasında konuşan Verstappen, “Genel olarak iyi bir yarıştı. Lewis’i takip etmeye çalıştım ve sonrasında Valtteri geriye düştü.”

“Hız iyiydi, sadece kendi yarışımıza odaklanmaya çalışıyorduk. Aşırı hızlı olmadılar ancak son turda en hızlı turu denedim. Bunu ve ekstra puanı almayı başardık. Bundan ötürü oldukça mutluyum.”

“Güvenlik aracı periyodunda, pist çok soğuk olduğu için pitten sonra lastikler de çok soğuktu. Güvenlik aracının da neden bu kadar uzun süre pistte kaldığını da anlamadım. Yolda kalan araç, kenara çekilmişti.”

“Araçların bir araya gelmesini istemelerini anlıyorum ancak bu, lastikler soğukken bu araçlarla çok tehlikeli. Her neyse, buna bakacağız. Ancak bugün ait olduğum yerin ikinci sıra olduğunu düşünüyoruz ve en önemlisi de bu.” ifadelerini kullandı.

 
Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"

Önceki haber

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"

Sonraki haber

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"

Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi
Formula 1 Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi

Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi

Fransa MotoGP: Heyecan verici yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

Fransa MotoGP: Heyecan verici yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

Son Haberler

Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi
F1 Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi

Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!

2s
2
Formula 1

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

3
Formula 1

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

4
Formula 1

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"

1s
5
Formula 1

Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!

2s

Son Haberler

Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi
F1

Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi
F1

Galeri: Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın 91 yarış zaferi

Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"
F1

Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"
F1

Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"

Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!
F1

Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!

Son Videolar

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı 05:30
Formula 1
56dk

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları 01:00
Formula 1
3s

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları

Eifel Grand Prix'si start gridi 01:01
Formula 1

Eifel Grand Prix'si start gridi

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey 07:02
Formula 1

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.