Verstappen: “Bugün ait olduğumuz yer ikincilikti"

Nürburgring'de gerçekleştirilen yarışın ilk bölümünde üçüncü sırada yer alan Hollandalı sürücü, sanal güvenlik aracı periyodunda Valtteri Bottas'ın önüne geçmesinin ardından ikinciliğe yükseldi ve yarışı bu noktada tamamladı.

Yarış sonrasında konuşan Verstappen, “Genel olarak iyi bir yarıştı. Lewis’i takip etmeye çalıştım ve sonrasında Valtteri geriye düştü.”

“Hız iyiydi, sadece kendi yarışımıza odaklanmaya çalışıyorduk. Aşırı hızlı olmadılar ancak son turda en hızlı turu denedim. Bunu ve ekstra puanı almayı başardık. Bundan ötürü oldukça mutluyum.”

“Güvenlik aracı periyodunda, pist çok soğuk olduğu için pitten sonra lastikler de çok soğuktu. Güvenlik aracının da neden bu kadar uzun süre pistte kaldığını da anlamadım. Yolda kalan araç, kenara çekilmişti.”

“Araçların bir araya gelmesini istemelerini anlıyorum ancak bu, lastikler soğukken bu araçlarla çok tehlikeli. Her neyse, buna bakacağız. Ancak bugün ait olduğum yerin ikinci sıra olduğunu düşünüyoruz ve en önemlisi de bu.” ifadelerini kullandı.