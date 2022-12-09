Verstappen: "Bu yılki şampiyonluğun ardından hissettiklerim çok farklı"

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Abu Dhabi'deki sezon finalinden üç hafta sonra Max Verstappen, şampiyonluk kupasını almaya hazırlanıyor.

Bu yıl ödül töreni İtalya'nın Bologna kentinde yapılıyor ve tören bugün TSi 23:30'da başlayacak. Bunun öncesinde ödül alacak isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Verstappen de bu ödül töreninde konuştu ve kariyerinin ikinci şampiyonluğunun ardından hislerinin geçen seneye göre "farklı" olduğunu belirtti.

Verstappen, "Doğrusu bu yıl hislerim tamamen farklı ama tabii ki böyle olması gerekiyor."

"Hayatınız boyunca bir hedef için çalışıyorsunuz: Formula 1 dünya şampiyonu olmak. Bunu ilk kez başardığınızda, gerçekten duygularınız tavan yapıyor."

"Bu yıl, zaten o ilk şampiyonluğu kazandığım için durum çok farklıydı."

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing, in the drivers' press conference Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Başlangıçta takım olarak daha rekabetçiydik. Sezon sonunda takımlar şampiyonluğunu da aldık ve olağanüstü başarılar elde ettik."

"Bu da bu yılı daha iyi ve daha tatmin edici kılıyor. Ancak ilk şampiyonluk her zaman en duygusal olanıdır." dedi.

Her iki şampiyonluğun da kendi hikayesi var. Verstappen bu nedenle hangi şampiyonluğunun daha değerli olduğu sorusuna cevap veremiyor.

"Doğrusu hayır, seçim yapamam. İkisi de çok farklı. İlki o kadar duygusaldı ki o şampiyonluğu kolay kolay bırakamam. Bilmiyorum, belki üçüncü bir şampiyonluk daha alırsam o zaman seçebilirim (gülüyor)"

Verstappen'in bu yılki ana rakipleri de farklıydı; Geçen yıl Lewis Hamilton, bu yıl ise Charles Leclerc ile savaştı.

Verstappen, "Her sürücünün yarışma ve mücadele etme şekli farklıdır. Bu da zaten F1'in güzelliği. Herkes aynı olsaydı, her şey sıkıcı bir hal alırdı."

"Bu nedenle, F1'de bu kadar çok yeteneğe ve farklı sürücüye sahip olmak saygıyı hak ediyor." dedi.

Verstappen, bu yıl şampiyon olacağını ne zaman anladığı sorusuna ise esprili şekilde "Bahreyn'den sonra biliyordum!" yanıtını verdi ve ardından daha ciddi şekilde "Elbette öyle değil."

"Aracı kış testlerinde kullandığımda hemen rekabetçi hissettim. Ancak o noktada aracımız hâlâ çok ağırdı." dedi.

Verstappen sezonun kırılma anı olarak Emilia Romagna GP'yi görüyor.

Genç sürücü, "Avustralya'da geçirdiğimiz zorlu hafta sonunun ardından toparlanma şeklimiz çok önemliydi."

"Imola inanılmaz iyi gitti. İtalya'ya gittiğimizde belirli bir potansiyel olduğunu biliyordum ama çok yol kat etmemiz gerekiyordu. Kesin bir an söylemek her zaman zordur ama en azından Imola'dan sonra şampiyon olabileceğimize dair güvenim geri geldi." dedi.