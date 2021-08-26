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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Bu yılki gelişim çalışmaları, 2022 için sorun teşkil etmiyor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Koen Sniekers
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde ana rakipleri Mercedes'in 2022'ye odaklanmasına rağmen Red Bull'un 2021 Formula 1 aracını geliştirmeye devam etmesinin kendileri için endişe verici olmadığını söyledi.

Verstappen: "Bu yılki gelişim çalışmaları, 2022 için sorun teşkil etmiyor"

2022 yılında kurallarda büyük değişiklikler olacak ve F1 takımlarının çoğu, yeni kural döneminin başlarında avantaj kazanabilmek adına mevcut araçlarının gelişimini erken bir noktada durdurmayı ve tüm kaynaklarını 2022'ye aktarmayı seçtiler.

Mercedes, bu yıl son güncellemesini temmuz ayındaki Britanya Grand Prix'sinde getirdi ancak Red Bull, mevcut aracı RB16B'yi geliştirmeye devam ediyor ve bunu yaparken gelecek yılın aracı üzerinde de çalışıyor.

Şu anda Verstappen, şampiyonada Lewis Hamilton'ın sekiz puan ardında yer alırken, Red Bull da takımlar şampiyonasında Mercedes'in 12 puan arkasında bulunuyor.

Red Bull patronu Christian Horner, bu sezondan vazgeçip gelişimi erkenden noktalamanın kendilerinin "DNA'sında olmadığını" ve 2021 ile 2022 araçları üzerindeki gelişim dengesinin doğru olduğuna inandığını söylemişti.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna konuşan Verstappen, Horner'ın düşüncelerini tekrarladı ve Red Bull'un gelecek yılki araca ayırdığı kaynaklara güvendiğini belirtti.

Verstappen, 2021'e odaklanmanın 2022 aracı üzerinde yaratabileceği etki konusunda herhangi bir endişeye sahip olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Doğruyu söylemek gerekirse böyle olduğunu sanmıyorum."

"Şu noktada gelecek yılın aracı üzerinde çalışan yeterli sayıda insana sahibiz. Bunun hakkında saatlerce konuşabiliriz ancak şahsen gelecek yılın ne kadar iyi veya kötü geçeceğini bilemem."

"Kimse bilemez, bu yüzden sadece bekleyip neler olacağını görmek gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, Avusturya Grand Prix'sinin ardından Hamilton'ın 32 puan önünde yer alıyordu fakat Silverstone'daki temasın ardından yarış dışı kaldı ve ilk virajda aldığı hasar nedeniyle de Macaristan'da ancak dokuzuncu olabildi.

Red Bull'un bu yıl şimdiye kadarki bölümde biraz şanssız olduğunu söyleyen Verstappen, aynı zamanda son yarışlarda Mercedes'in belli bir hız avantaj olduğuna inandığını da ekledi.

Verstappen, "Son iki yarışta çok fazla puan kaybettik."

"Fakat mücadele çok yakın. Getirdikleri son güncellemeler ile beraber Mercedes'in, son iki yarışta belli bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat hâlâ getireceğimiz birkaç güncellememiz olduğunu da biliyoruz."

"Umarım bunlar bize biraz daha fazla zaman kazandırır." dedi.

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Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

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