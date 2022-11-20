Verstappen: "Bu yılı tekrarlamak zor olacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, 15. zaferini aldığı Abu Dhabi GP'nin ardından, bu yılki başarılarını gelecekte tekrarlamanın zor olacağını kabul etti.
Abu Dhabi'de üstün bir performansla zafere ulaşan Max Verstappen, bu yılki yarışların 15'ini yani %68.2'sini kazanmayı başardı. Red Bull bu süreçte 17 galibiyetle, toplamda %77.3'lük bir zafer ortalaması yakaladı.
Bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunun tek sahibi olan Verstappen, Abu Dhabi GP galibiyetinden özellikle mutlu olduğunu söyledi.
Verstappen, "Bence bu gerçekten iyi bir yarıştı."
"Her şey lastik yönetimiyle ilgiliydi. Bence orta hamuru oldukça iyi kullandık. Sert lastiklerde ise kelimenin tam anlamıyla ilk turdan son tura kadar durumu yönetmeye çalıştık."
"Yine de inanılmazdı, burada tekrar kazanmak ve sezonun 15. galibiyetini almak inanılmaz."
"Takımla çalışmak ve bu yıl bu tür bir başarı elde etmek gerçekten çok keyifliydi."
"Böyle bir şeyi tekrarlamanın zor olacağını biliyorum, ancak bu aynı zamanda gelecek yıl tekrar başarılı olmaya çalışmak için çok iyi bir motivasyon kaynağı olacak." dedi.
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