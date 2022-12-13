Verstappen: "Bu yıl lastiklerde hiçbir sorunumuz yoktu"

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Red Bull, 2022 yılında yapılan 22 yarışın 17'sini kazandı ve tüm zamanların en iyi performanslarından birisini sergiledi.

Sezonu 15 zaferle tamamlayan Verstappen, Auto Motor und Sport'a sezonu değerlendirdi.

Verstappen, şöyle dedi: "Geçen yıl rekabetçi bir aracımız vardı ama mücadele çok sıkıydı. Sezonun sonuna doğru Mercedes'e kaybediyormuşuz gibi hissediyorduk, bu yüzden kazanmak harikaydı."

"Bu yıl ise daha fazla zaferle şampiyon olduk. Bu sonuçlar mühendislerimizin ne kadar etkili çalıştığını gösteriyor. Geçen yılın aracı için çok zaman harcamamıza rağmen 2022'de başarılı bir araç ürettik."

"Elbette, diğer tüm takımlar gibi bizim de pek çok sorunu çözmemiz gerekiyordu. Rüzgar tünelinden umut verici sayılar geldi ancak elimizde bir kıyaslama ölçütü yoktu ve rakiplere göre nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Fakat araç piste çıktığında, hemen kendisini gösterdi."

Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Aracımızın yüksek hızlı virajlardaki performansı etkileyiciydi. Yine de çoğu şey yere basma gücü ayarlarına bağlı, bu nedenle araçların viraj performansını Ferrari ile doğrudan karşılaştırmak zor."

"Ayrıca lastik aşınmasının yeni nesil araçlar için önemli bir faktör olduğu doğrulandı, bu konuda hiçbir sorunumuz yoktu."

"Elbette bu lastiği anlamak kolay değildi, ancak yıllar içinde bu konuda iyi bir yaklaşım bulduk. Elbette her sezon lastik değişti ama yine de temelde bir Pirelli lastiğiydi. Yani lastikle çalışmanın genel ilkeleri aynıydı. Bazen daha iyiydik, bazen daha kötüydük ama bu daha çok aracın özelliklerinden kaynaklanıyordu. Araç düzgün çalışmazsa, lastiklerle ilgili sorunlar olacaktır. Arada her zaman bir bağlantı vardır.

Verstappen, gelecek yıl için araçta değişmesini istediği şey sorulduğunda, "Sürüş sırasında daha rahat olmayı isterdim."

"Mevcut nesil araçlar çok sert. Kokpitteyken pistin her noktasını hissediyorsunuz. Cadde pistlerinde sürüş yapmak ve kerblere saldırmak eskisi kadar keyifli değildi." dedi.

Hollandalı pilot, rüzgar tüneli kısıtlamasının kendilerini etkilemesini de beklemiyor.

"Elbette canımızı yakacak ama bunun üstesinden geleceğimize ve sezona iyi başlayacağımıza eminim."

"Hangi noktada ve ne üzerinde çalışacağımızı biliyoruz. Hangi yöne gideceğimizi bilmiyor olsaydık, bu daha da büyük bir sorun olurdu."

"Yıl boyunca cezanın bizi ne kadar etkileyeceğini göreceğiz. 2022'de rekabetçi bir aracımız vardı. Eğer bu ivmeyi korursak her şey yolunda gitmeli."