Verstappen bu yıl hangi rekorları kırabilir?

Bu yıl şimdiye kadarki 12 yarışın onunda zafere ulaşan Max Verstappen, kusursuz bir sezon geçiriyor.

Şu anda şampiyonayı 125 farkla lider götüren Hollandalı sürücü, sezon sonunda muhtemelen üçüncü şampiyonluğunu alarak bu alanda Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet ve Ayrton Senna'yı yakalayacak.

Max, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın yedi şampiyonluk rekorundan hâlâ çok uzakta olsa da, bu yıl birkaç rekor daha kırabilir.

İşte o rekorlar;

Bir sezonda en çok galibiyet yüzdesi

Bu rekor Alberto Ascari'ye ait. İtalyan sürücü o yıl yapılan sekiz yarışın altısını kazanarak %75'lik bir galibiyet ortalaması yakalamıştı. Verstappen'in 2023'te bu rekoru kırabilmesi için kalan on Grand Prix'de sekiz zafer daha alması gerekiyor.

Red Bull Racing'in baskınlığı ve Max'in takım arkadaşı Sergio Perez'e karşı üstünlüğü göz önüne alındığında rekor gayet ulaşılabilir.

Ark arkaya en çok zafer

Sebastian Vettel 2013 yılında Red Bull Racing ile arka arkaya dokuz yarış kazanmıştı. Son sekiz yarışı kazanan Max Verstappen'in önümüzdeki hafta sonu Zandvoort'ta Vettel'in rekorunu yakalama ihtimali oldukça yüksek. Monza'da alacağı olası bir zafer Max'i bu alanda en tepeye taşıyacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Bir sezonda en çok pole pozisyonu

Bu rekor de Sebastian Vettel'e ait. Alman pilot, 2011 yılında 15 kez pole pozisyonunu kazanmıştı. Verstappen bu yıl toplamda yedi pole pozisyonu aldı. Dolayısıyla, Vettel'i yakalaması için kalan on Grand Prix'nin sekizine pole'den başlaması gerekiyor. Araçların bu yılki eğilimi göz önüne alındığında Verstappen'in eline geçiremeyeceği rekorlardan birisi bu olabilir.

Bir sezonda en fazla en hızlı tur

Michael Schumacher, 2004 yılında 10 yarışta en hızlı turu kaydetti ve bu alanda rekoru eline geçirdi. Sonrasında Kimi Raikkonen iki kez bu rekoru yakaladı fakat hiçbir zaman 11 en hızlı tur atan bir pilot çıkmadı. Bu yıl altı kez en hızlı turu kaydeden Verstappen'in kırabileceği rekorlardan birisi bu olabilir.

Bir sezonda en çok podyum

Max Verstappen bu rekoru zaten elinde tutuyor. 2021'de 18 kez podyuma çıkan Hollandalı pilot, 2023'te tüm yarışları ilk üçte bitirdi ve bu trendi kalan on Grand Prix'de korursa, rekorunu daha da öteye taşıyacak.

Üst üste en çok podyum

Max Verstappen'in Michael Schumacher'in üst üste en çok podyum gören pilot unvanını (19) ele geçirmesi için önümüzdeki altı yarışın hepsinde podyuma çıkması gerekecek.

Pole pozisyonundan zafer

Max Verstappen 2023'te pole pozisyonundan başladığı yedi yarışı kazandı. İki yarışı daha pole pozisyonundan başlayıp kazanırsa, bir sezonda pole pozisyonundan başlayıp kazanma alanında Nigel Mansell ve Sebastian Vettel'i yakalayacak.

Bir sezonda en çok puan

Verstappen zaten bu rekoru elinde tutuyor; 2022'de 454 puan topladı. Hollandalı pilot bu yıl daha şimdiden 314 puan almış durumda ve muhtemelen rekorunu daha da öteye taşıyacak.

Bilgiler F1news'e aittir.