Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Red Bull bu yıl şimdiye kadarki 16 yarışta 15 zafer alarak, sezona fazlasıyla damgasını vurdu ve F1 tarihindeki bazı rekorları eline geçirdi.

Bir sezonda en çok galibiyet rekorunu eline geçirmeye doğru giden Avusturyalı ekip, F1 tarihindeki altıncı şampiyonluğunu da geçen hafta sonu Japonya'da aldı.

Takımın kazandığı 15 zaferin 13'ünde imzası olan Verstappen, takımın şu anda çok iyi bir seviyede olduğunu doğruladı.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Bu hafta sonu iyi geçti fakat bazen nasıl olduğumuz ya da avantajımızın ne kadar büyük olduğu, rakiplerimizin performansına bağlı oluyor."

"İşler artık daha iyi. Bu yıl, sahip olduğumuz araç sayesinde daha belirgin bir avantajımız var."

"Singapur hariç tüm yarışlarda bu böyle oldu. Takımdaki herkes için bu sezon inanılmaz derecede harika geçiyor ve elbette bu harika insanlarla çalışmaktan gurur duyuyorum."

"Bence en büyük avantajımız, herkesin rolünü bilmesi ve mükemmel şekilde üstesinden gelmesi."

"Mesele ekibin ortak amaç için birlikte çalışması ve aralarında iyi bir etkileşim olması."

"Bu kadar yüksek sonuçlar elde etmeyi sağlayan şey bu."

Verstappen, takımın bu yıl, geçen seneye kıyasla daha iyi bir araca sahip olduğunu söylüyor.

"Bu yıl bana göre daha iyi hale gelen şey araçtı."

"Takımdaki çalışanlar, hemen hemen aynı seviyede çalışıyor ve gerçekten iyi olduklarını biliyoruz."

"Sadece şimdi daha hızlı ve daha öngörülebilir davranan bir aracımız var."

"Singapur hariç, diğer tüm pistlerde çok öngörülebilirdi ve sürüş yapması keyifliydi."