Verstappen: "Bu yıl böyle bir araca sahip olmayı hayal dahi edemezdim"

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Pazar günü yapılan Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazanırken, Sergio Perez ve Charles Leclerc aldıkları zaman cezasının ardından sırasıyla 2. ve 3. oldular.

Bu senaryo Verstappen'in dünya şampiyonluğunu kazanması için yeterliydi ancak Suzuka'da, yağmur nedeniyle tüm yarış mesafesinin %75'i tamamlanamadı.

Sonuç olarak, Verstappen'in kendisi de dahil olmak üzere pek çok kişi yarım puan verileceğini düşündü.

Yarım puan verilmesi halinde şampiyonluk savaşı bir sonraki yarışa kalacaktı ve böylece şampiyonluk kutlaması için Amerika'ya gidilecekti.

Ancak FIA, Suzuka'daki yarışa tam puan verdi ve bunun nedeni yarışın askıya alınmaması, yani kırmızı bayrakla sona ermemesiydi.

Podyum seremonisinin ardından Verstappen, 2009 dünya şampiyonu Jenson Button ile röportaj yaptı.

Verstappen ikinci dünya şampiyonluğuyla ilgili, "Açıkçası çok karışık duygular içindeyim."

"Her şeyden önce yarışı kazanmakla ilgili inanılmaz duygular yaşıyorum ama aynı zamanda şu ana kadar geçirdiğimiz yıla dönüp baktığımızda şampiyonluğu kazanmak da inanılmaz bir şey."

"Geçen yıl sonuna kadar mücadele ettikten sonra, bu yıl yine bu kadar iyi bir araca sahip olmayı hayal bile edemezsiniz. Bu başarıya katkıda bulunan herkese minnettarım."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hem pistteki, hem de fabrikadaki herkesin bu başarıda büyük payı var. Sürekli olarak çalışıyorlar ve aracı her zaman daha hızlı hale getirme motivasyonlarını bir an olsun kaybetmiyorlar."

"Ayrıca Honda ile birlikte çalışıyoruz ve her yıl sürekli olarak gelişiyoruz. Onlarla birlikte iki kez şampiyon olmamız çok duygusal, bunu özellikle Japonya'da gerçekleştirmek daha da duygusal."

"Herkesin izliyor olması daha fazla baskı yaratıyor ama bu, iyi ve pozitif bir baskı. Bunu burada gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyum."

"İkinci kez şampiyon olmak harika. İlki her zaman daha duygusal ama ikincisi daha da güzel bir his."

"Bunun nedeni, iyi galibiyetler ve güzel yarışlar geçirmiş olmamız."

"Şimdi odak noktamız takımlar şampiyonluğu olacak. Bu özel bir yıl ve bunun kıymetini bilmelisiniz çünkü bu tür sezonlar çok sık yaşanmıyor." dedi.

Puan karmaşası nedeniyle Verstappen, şampiyon olduğuna inanmıyordu.

Bu konuda Verstappen, "Yarış sırasında puanlarla ilgili ne karar verecekleri konusunda hiçbir fikrim yoktu."

"Asıl hedefim yarışı kazanmaktı ama çizgiyi geçtiğimde, 'harika bir yarıştı, yine iyi puanlar aldım ama henüz dünya şampiyonu değilim' dedim."

"Yarıştan sonra röportaj yaparken, aniden mekanikerler tezahürat yapmaya başladı ve ben de 'neler oluyor?' dedim. Sonra Checo'nun Charles'ın yerine ikinci olduğunu fark ettim ama hâlâ tam puan mı yoksa yarım puan mı verileceğini bilmiyordum."

"Sonra FIA basın temsilcisi yanıma gelip, dünya şampiyonu olduğumu söyledi. Sonra kutlama yaptık. Ancak yine de insanlar bana gelip 'Hayır, şampiyon olmak için hâlâ bir puana ihtiyacın var' diyordu. Gerçekten tuhaftı."

"Fakat sonunda yeterli puana ulaştık ve tekrar dünya şampiyonu olduk!" dedi.