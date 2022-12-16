Verstappen: "Bu yıl baskın olduğumuz söylenemez"

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2022 oldukça ilginç bir yıldı çünkü sezona güçlü şekilde başlayan taraf Ferrari'ydi fakat peş peşe hatalar yapınca, şampiyona liderliğini Red Bull'a kaybettiler.

Daha sonra Red Bull ve Max Verstappen'den kusursuz performanslar gelirken, Ferrari tempo anlamında geriye düşmeye başladı.

Sonuç olarak Red Bull 22 yarışın 17'sini kazanıp, istatistiksel anlamda tüm zamanların en baskın yıllarından birisini geçirdi.

Bu süreçte 15 galibiyet alan ve 146 puan farkla şampiyon olan Verstappen, Formula 1'i domine ettiği görüşüne katılmıyor.

Verstappen, "Bu yıl her şey bu şekilde gelişti."

Charles Leclerc, Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulate each other Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bazı takımlar dayanıklılık sorunları yaşadı ve bu da bize yardımcı oldu. Evet, istatistiksel olarak bu yılı domine etmişiz gibi görünebilir ama pole sayısı açısından birinci değildim ve aracımız çoğu Grand Prix'de sıralama turlarında en hızlısı değildi."

"Bu yüzden buna gerçek bir dominasyon diyemem. Eğer gerçekten baskınsanız, pole pozisyonundan başlarsınız ve rakiplerinize karşı hemen üstünlük kurarsınız. Fakat dönüp bakarsak, bu yıl çoğunlukla böyle olmadı."

"Yılın başında aracımız en hızlısı değildi fakat o anda kilit rol oynayan bazı önemli zaferler kazandık fakat rakiplerimizin dayanıklılık ilgili sorunları yoksa, mücadelenin çok zor olacağını biliyordum."

"Yarış dışı kalmak her zaman sinir bozucudur, özellikle de şampiyonluk için mücadele ederken bir anda çok fazla puan kaybettiğinizde gerçekten çok zorlanıyorsunuz."

"Bu yılki ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalmak gerçekten çok tatsızdı. İşleri yoluna koymak, takımımızın gücünü gösteriyor." dedi.