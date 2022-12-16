Verstappen: "Bu yıl baskın olduğumuz söylenemez"
Max Verstappen, bu yıl en yakın rakibine açtığı büyük farka rağmen baskın bir yıl geçirdiğine inanmıyor.
2022 oldukça ilginç bir yıldı çünkü sezona güçlü şekilde başlayan taraf Ferrari'ydi fakat peş peşe hatalar yapınca, şampiyona liderliğini Red Bull'a kaybettiler.
Daha sonra Red Bull ve Max Verstappen'den kusursuz performanslar gelirken, Ferrari tempo anlamında geriye düşmeye başladı.
Sonuç olarak Red Bull 22 yarışın 17'sini kazanıp, istatistiksel anlamda tüm zamanların en baskın yıllarından birisini geçirdi.
Bu süreçte 15 galibiyet alan ve 146 puan farkla şampiyon olan Verstappen, Formula 1'i domine ettiği görüşüne katılmıyor.
Verstappen, "Bu yıl her şey bu şekilde gelişti."
Charles Leclerc, Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulate each other
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Bazı takımlar dayanıklılık sorunları yaşadı ve bu da bize yardımcı oldu. Evet, istatistiksel olarak bu yılı domine etmişiz gibi görünebilir ama pole sayısı açısından birinci değildim ve aracımız çoğu Grand Prix'de sıralama turlarında en hızlısı değildi."
"Bu yüzden buna gerçek bir dominasyon diyemem. Eğer gerçekten baskınsanız, pole pozisyonundan başlarsınız ve rakiplerinize karşı hemen üstünlük kurarsınız. Fakat dönüp bakarsak, bu yıl çoğunlukla böyle olmadı."
"Yılın başında aracımız en hızlısı değildi fakat o anda kilit rol oynayan bazı önemli zaferler kazandık fakat rakiplerimizin dayanıklılık ilgili sorunları yoksa, mücadelenin çok zor olacağını biliyordum."
"Yarış dışı kalmak her zaman sinir bozucudur, özellikle de şampiyonluk için mücadele ederken bir anda çok fazla puan kaybettiğinizde gerçekten çok zorlanıyorsunuz."
"Bu yılki ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalmak gerçekten çok tatsızdı. İşleri yoluna koymak, takımımızın gücünü gösteriyor." dedi.
Ricciardo: "Norris'te kendimi gördüm"
Williams takım patronluğu için ismi geçen adaylardan biri de Susie Wolff
Son Haberler
Brawn: "Liberty, harika bir yaklaşım benimsedi ve karşılığını aldı"
Eski Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn, Liberty Media'nın spora farklı bir zihniyetle yaklaştığını, bu sayede de başarılı olabildiğini söylüyor.
Brown: "Norris, Indy 500'e katılmak istiyor"
Zak Brown, Lando Norris'in Indianapolis 500'e katılmak istediğini ve gelecekte bu konuda bir çalışmaları olabileceğini söyledi.
AMuS: "Vasseur, Ferrari'de tam zamanlı olarak çalışacak"
Frederic Vasseur, Alfa Romeo'da yaptığının aksine Ferrari'deki rolünde "tam zamanlı" olarak yer alacak gibi görünüyor.
Verstappen: "İkinci pilotlar 'masallar aleminde' yaşamamalı"
Max Verstappen, Viaplay ile yaptığı röportajda, Valtteri Bottas üzerinden önemli açıklamalarda bulundu ve "iki numara" gibi görülen sürücülerin "masallar aleminde" yaşamaması gerektiğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.