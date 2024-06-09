Verstappen: "Bu tür yarışlara arada bir ihtiyacımız oluyor!"
Max Verstappen, olaylı geçen Kanada Grand Prix'sinden oldukça keyif aldığını dile getirdi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Verstappen, yarışa pole pozisyonundaki Russell'ın yanında başladı ve startta Mercedes pilotuna atak yapmayı başaramayarak yerini korudu.
Yarışın ilerleyen noktalarında Norris, hem Verstappen'i hem de Russell'ı geçerek liderliği ele geçirmeyi başarsa da bunu uzun süre devam ettiremedi.
23. turda Williams pilotu Logan Sargeant'ın sebep olduğu güvenlik aracının ardından lider pilot yine üç kez Dünya Şampiyonu oldu.
70 turluk yarışın ardından Verstappen, "Oldukça çılgın bir yarıştı, pek çok şey oldu ve yarış boyunca takım telsizine çok dikkat etmemiz gerekiyordu."
"Takım olarak bugün iyi iş çıkardık: Sakin kaldık ve doğru zamanda pite girdik."
"Güvenlik aracı bizim için iyi bir sonuç verdi ama ondan sonra bile boşlukları oldukça iyi değerlendirdik."
"Böyle yarışları seviyorum, çok eğlenceliydi. Bu tür yarışlara arada bir ihtiyacımız oluyor." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar