Verstappen: "Bu tür yarışlara arada bir ihtiyacımız oluyor!"

Verstappen, yarışa pole pozisyonundaki Russell'ın yanında başladı ve startta Mercedes pilotuna atak yapmayı başaramayarak yerini korudu.

Yarışın ilerleyen noktalarında Norris, hem Verstappen'i hem de Russell'ı geçerek liderliği ele geçirmeyi başarsa da bunu uzun süre devam ettiremedi.

23. turda Williams pilotu Logan Sargeant'ın sebep olduğu güvenlik aracının ardından lider pilot yine üç kez Dünya Şampiyonu oldu.

70 turluk yarışın ardından Verstappen, "Oldukça çılgın bir yarıştı, pek çok şey oldu ve yarış boyunca takım telsizine çok dikkat etmemiz gerekiyordu."

"Takım olarak bugün iyi iş çıkardık: Sakin kaldık ve doğru zamanda pite girdik."

"Güvenlik aracı bizim için iyi bir sonuç verdi ama ondan sonra bile boşlukları oldukça iyi değerlendirdik."

"Böyle yarışları seviyorum, çok eğlenceliydi. Bu tür yarışlara arada bir ihtiyacımız oluyor." dedi.