Verstappen: "Bu sporda yer alma sebebim rekor kırmak değil"

Max Verstappen, ZandvoorT'ta gerçekleştirilen sıralama turlarındaki son turunda çok güçlü bir sürüş ortaya koydu ve rahat bir pole pozisyonu elde etti.

O tura kadar diğer isimler de pole pozisyonu için çekişiyor gibiydi.

Seansın ardından konuşan Verstappen, aslında kusursuz bir tur atmadığını belirtti.

Genç sürücü, "Tura başladım, ilk viraja geldim ve orayı geçtikten sonra 'ahh, orada çok geç fren yaptım' diye düşündüm. Muhtemelen ilk virajım harika değildi. Turun geri kalan iyiydi, araçta iyiydim."

"Pole pozisyonunu almayı başardık fakat aracınız hızlıysa, her ne kadar bu pistte diğerlerine göre daha zor olsa bile geçiş yapabilirsiniz."

"Fakat kendi ülkemde pole pozisyonunu almak çok güzel. Taraftarlarım buraya geliyor ve bunu yapmamı istiyor ama elbette kolay olmuyor. Özellikle de böyle sıralama turlarında durum zor."

"Hiçbir zaman o kadar kolay değildir ve her zaman doğru anda sürüş yapmanız gerekir. Neyse ki iyi bir iş çıkardık." dedi.

Bunun bu yılki en tatmin edici pole pozisyonu olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Birkaçı gayet iyiydi. Spa sayılıyor mu bilmiyorum ama mesela orası tatmin ediciydi. Son zamanlarda ıslak zeminde başlayıp, kuru zeminde devam eden pek çok sıralama turları oldu. Bence çok eğlenceli." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon ile mücadele ediyor, Alpine A523 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Williams ve Alex Albon'un performansıyla ilgili, "Tüm hafta sonu hızlılardı. Islak zeminde hızlılardı, kuru zeminde iyilerdi. Bunu görmek etkielyici."

"Mücadelede daha fazla takım olması sporumuz için de harika. Alex'in kendisi için de mutluyum, o harika bir adam. Daha önce takım arkadaşıydık, her zaman iyi vakit geçirdik."

"En azından bu hafta sonu için rekabetçi bir araca sahip olmasından dolayı mutluyum." dedi.

Verstappen Hollanda'da kazanırsa arka arkaya dokuzuncu galibiyetini alacak ve Sebastian Vettel'in arka arkaya zafer rekorunu yakalayacak.

Bu konuda Verstappen, "Üst üste beşinci galibiyetimin ardından Vettel bana mesaj attı ve 'Aferi, şu anda yaptığın şeyi devam ettir, başaracaksın' gibi bir şey söyledi. Fakat arka arkaya dokuzuncu galibiyet çok etkileyici bir şey."

"Zaten sekiz zafer alacağımı bile düşünmemiştim."

"Yarın mümkün olursa elbette bunun için çabalayacağım ama kafamın içinde 'bunu yapmalıyım' gibi bir şey yok."

"Bu sporda yer alma sebebim rekor kırmak değil. Sadece anı yaşamak ve kazanmak için buradayım."