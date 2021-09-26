Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

Son altı turda gelen şiddetli yağmur nedeniyle tüm gidişatın değiştiği yarışta Verstappen, sürpriz bir ikincilik alarak son sırada başladığı yarışta büyük bir hasarı düzeltme fırsatını yakaladı.

Geçiş lastiklerine geçme kararı hakkında konuşan Verstappen, "Pite geliş turu geçiş lastikleri için pite gelme konusunda oldukça karışıktı ancak bir noktada pist çok kaygandı ve bence doğru bir zamanda pite gelmeye karar verdik, çünkü bir tur daha erken gelseydik lastiklere zarar vermiş olacaktık."

"Tabii ki de son sıradan ikinciliği almak inanılmaz güzel ve yarışın kendisi de çok kolay geçmedi çünkü yeniden geçiş yapmak oldukça zordu. Geçiş yapmaya kalktığınız anda lastiklerinize zarar vermeniz de bir o kadar kolay olabilirdi, bu nedenle yağmur çok doğru bir anda geldi." dedi.

Aldığı motor değiştirme ve Monza'daki 3 sıra grid cezasının ardından yarışa son sıradan başlayan Verstappen, aldıkları ceza ile beraber teknik olarak sadece bir sıra kaybettiklerini söyledi.

Sözlerinin devamında ise Hollandalı pilot, "Bu sabah uyandığımda elimizdeki duruma göre çok çok daha iyi bir noktadayız. Bu sonucu kesinlikle beklemiyordum." dedi.

Son olarak Verstappen, temiz bir yarış geçirdiğinden dolayı da memnun olduğunu belirtti: "Özellikle arkadan başladığınızda, ilk turda başınıza pek çok şey gelebilir, hatta çok fazla araçla mücadele ettiğiniz ilk stint sırasında bile."

"Sadece beladan uzak durmanız ve temiz bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor, bence biz bunu oldukça iyi idare ettik. Geçiş lastiklerine geçmek için alınan önemli karar da meyvesini vermiş oldu."