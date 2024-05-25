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Formula 1 Monako GP

Verstappen: "Bu sonuç benim için sürpriz olmadı"

Max Verstappen, Monako Grand Prix sıralama turlarındaki performansının kendisi için 'sürpriz' olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, art arda sekiz pole pozisyonu rekorunu genişletmek için Monako Grand Prix'sine geldi, ancak aracın pist performansı pek de umduğu gibi değildi.

Cuma günü aracın 'kanguru gibi' zıplamasından şikayet eden Verstappen, Q3'teki son hızlı turunda bariyerlere çarptı ve günü 6. sırada noktaladı.

Verstappen, "Pozisyondan dolayı hayal kırıklığına uğramadım, performansımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradım."

"Bu sonuç benim için sürpriz olmadı çünkü bu hafta sonuna gelirken sınırlarımızı biliyordum. Durum kötüydü."

"Bizim için çok zor oldu. Yüksek hızlı virajlarda kendimi gerçekten rahat hissettim, en azından bu keyifliydi ama düşük hızda çok fazla şey kaybediyoruz, burası inişli çıkışlı ve araç zıplıyor." dedi.

Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda ise üç kez Dünya Şampiyonu şunları söyledi: "Olaysız bir yarış olacaksa yapabileceğiniz pek bir şey yok."

"Araçlar o kadar geniş ve o kadar büyük ki geçiş yapamazsınız. Onlara ayak uydurmaya çalışacağız çünkü en hızlı araca sahip değiliz. Yani neler olacağını göreceğiz." 

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