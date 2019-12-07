Verstappen: “Bu sezonki en iyi yarışım Avusturya’ydı”

Verstappen, yavaş bir startla beraber dokuzuncu sıraya kadar gerilediği Avusturya GP’yi çok iyi bir yükselişle kazanarak 2019 sezonunda kendisinin ilk galibiyetini, 2015’te spora geri dönen Honda’nın ise 13 yıl sonraki ilk galibiyetini almıştı.

Bu galibiyet ayrıca kendi evinde yarışan Red Bull için de özeldi.

Verstappen, “Seçmesi zor, ancak bence o tüm atmosferle beraber Avusturya bu sezonki en iyi yarışımdı.”

“Ev yarışımız olması, Honda ile ilk galibiyetimiz olması ve yarışta birçok Hollandalı taraftarın olması da bunu diğerlerinden daha özel hale getiriyor.”

“Bizim için zorlu geçen birkaç yarıştan sonra Avusturya’ya gelmiştik ve hava çok sıcaktı. Araçta doğru ayarları yaptık ve araç yarışta bizim için iyi çalıştı.”

“Araç yarışta çok canlıydı. Güncellemelerle birlikte araç çok daha iyi çalıştı, ancak yine de beklenmedikti.”

“Bu, takım için büyük bir moral oldu ve Formula 1’e geri döndükten sonra geçirdikleri zorlu yılların ardından Honda için de bir rahatlama oldu.”

“Genel olarak da en iyi yılımı geçirdim diyebilirim. Elde ettiğiniz tecrübeler size çok yardımcı oluyor.”

“Sene başında biraz zorlandık. Galibiyetler için savaşamadık, podyum almak bile oldukça zordu. Bu, olabildiğiniz kadar istikrarlı olmaya çalışmakla ilgili.”

“Gelecek sene ilk yarıştan itibaren daha rekabetçi olmayı umuyoruz. Bunu yapabileceğimizi ve şampiyonluk için savaşabileceğimizi biliyoruz. Kolay olmayacak ancak deneyebileceğimiz her şeyi deneyeceğiz.” şeklinde konuştu.