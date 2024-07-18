Verstappen: "Bu sezonki en büyük güncellememizi getiriyoruz, umarım istediğimiz gibi çalışır"

Red Bull, bu hafta sonu büyük bir güncelleme paketi getirdi ve Max Verstappen'e göre bu paketin önemi oldukça büyük.

Bugün Budapeşte'de konuşa Verstappen, aracın düşük hız performansıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu gerçekten de aracı nasıl ayarladığınızla ilgili."

"Geçen yıl sıralamalarda pek iyi hissetmedim ama yarışta araç gerçekten çok iyiydi."

"Düşük hızda nasıl hissettireceği konusunda yorum yapmak çok zor, her pistin, asfaltın, hava koşullarının ve kullandığınız lastiklerin etkisi var."

"Bu yüzden bir şey söylemek çok zor."

Mücadelenin en kadar yakın olacağı sorusuna Verstappen, "Sanırım son birkaç yarışta en hızlı araç bizde değildi."

"Dolayısıyla bunun birdenbire değişmesini beklemiyorum."

"Tabii ki getirdiğimiz bazı güncellemeler var. Umarım bu bize iyi bir destek sağlar. Fakat şu anda yorum yapmak yerine tüm bunların nasıl çalışacağını görmek istiyorum."

"Şimdiye kadar büyük olmayan şeyler getirdiğimizi söyleyebilirim. Buraya getirdiğimiz güncelleme ise şimdiye kadarkilerden biraz daha büyük. Bence bu herkes için önemli bir hafta sonu olacak."

"Önümüzdeki birkaç ay için önemli bir güncelleme olacak. Eğer bu bize iyi bir tur zamanı sağlamazsa, sezonun nasıl gelişeceğini göreceğiz... Aynı zamanda diğer takımlardan ne geleceğini de bilmiyorum. Bu yüzden sadece kendimize odaklanıyoruz."

"Buraya getirdiğimiz parçalarına bize biraz tur zamanı kazandırmasını umuyorum."

"Umarım çalışır çünkü çalışmazsa iyi bir haber değildir. Çünkü üzerinde çalıştığınız şeyin pistte performans göstermesini beklersiniz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Genel olarak iki sürücü de aracın sürüşünün çok kötü olduğunu söylüyorlar.

Yeni güncellemenin bu konuda mı fark yarayacağı sorusuna Verstappen, "Bence aracı ayarlama şeklimizin, simülatörden aldığımız geri dönüşlerin ve tüm bu tür şeylerin biraz daha iyi olması gerekiyor."

"Ayrıca, daha fazla performansa ihtiyacımız var. Çünkü doğal olarak, daha iyi performansa sahip bir aracınız varsa, onu sürmek de daha kolay oluyor."

"Çünkü her seferinde sınırı aşmanız veya sınıra yaklaşmanız gerekmiyor."

"Gerçekçi olarak bakarsak, diğer takımlar bu yıl daha büyük adımlar attı. Bence bu çok açık bir durum. Fakat takımın performansı bulmak için elinden geleni yaptığını biliyorum. Ayarlardan ve parçalardan daha fazlasını alabiliriz fakat daha fazla performans da bulmamız gerekiyor."

"Lider takım olarak rüzgar tünelinde daha az zamanınız var. Bunu bir bahane olarak kullanmıyorum çünkü böyle düşünmek istemiyorum. Fakat artık daha az zamanımız var ve bu zamanla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Yılın başında aracı kullanırken kendimi gerçekten iyi hissediyordum, hatta muhtemelen bir önceki yıldan daha doğal şekilde sürebiliyordum, bu da olumlu bir şeydi. Ancak birkaç yarış sonra, rekabetin de artmasıyla birlikte daha dağınık ve tatlı noktayı bulamadığımız hafta sonları geçirdik."

"İlk birkaç yarışta gerçekten çok fazla sorun yaşamadık ve her şey biraz daha doğal ilerliyordu." cevabını verdi.