Verstappen: "Bu sene, geçen seneden de iyi görünüyoruz"

Geçen seneki Birleşik Devletler GP'ye motor cezası nedeniyle 18. sıradan başlayan Verstappen, yarış galibi Kimi Raikkonen'in sadecw 1.2 sn gerisinde 2. olmayı başarmıştı.

Verstappen, bugünkü sıralamalarda pole derecesinin 0.1 sn gerisinde kaldı ve yarışa 3. sıradan başlayacak.

Verstappen, "Bu pistte bu kadar rekabetçi olmamız çok iyi bir sonu. Sıralamalar çok yakındı."

"Bakalım neler olacak? Normalde yarışta oldukça iyi oluyoruz ve bu sene sıralamalarda geçen seneye göre daha rekabetçi olmayı başardık."

"Bu yüzden yarın için çok daha umutluyuz. Bakalım neler olacak?" dedi.