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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Bu şekilde kazanmak istemesem de her zafer çok önemli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Zandvoort yarışı öncesinde yaptığı açıklamada, Belçika GP'yi bu şekilde kazandığı için mutsuz olduğunu ancak her galibiyetin önemini bildiğini dile getirdi.

Verstappen: "Bu şekilde kazanmak istemesem de her zafer çok önemli"

Silverstone ve Macaristan'da, kendisi adına kötü geçen iki hafta sonunun ardından Belçika GP'ye pole pozisyonundan başlayan Verstappen, yarışın güvenlik aracı ardında atılan birkaç turun ardından bitmesiyle zafere ulaşmıştı.

Hollandalı pilot, tıpkı ilk ona giren diğer isimler gibi, normalde alması gereken puanın yarısını aldı ve bu hafta sonu yapılacak Zandvoort yarışı öncesinde, şampiyona lideri Lewis Hamilton'la arasında üç puan kaldı.

Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Hollanda GP öncesinde Belçika GP zaferi hakkında şöyle konuştu: "Yarışı elbette bu şekilde kazanmak o kadar da hoş bir his değil ve hafta sonlarının bu şekilde geçmesini istemiyorum fakat galibiyet, galibiyettir. Her iki şampiyonada birden çok önemli puanlar kazandık. Her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

"Elbette hepimiz yarışmak ve taraftarlar için iyi bir gösteri sunmak istedik fakat görüş zayıftı, bu yüzden yarışmak güvenli değildi. Devam etmeme kararı almak kolay değil ama şartlardaki durumu hesaba katmak gerekiyordu."

Bu hafta sonu Zandvoort yarışı yapılacak ve Verstappen ilk kez kendi seyircisinin önüne çıkacak.

Hollandalı pilot, "Zandvoort yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için çok özel olacak çünkü taraftarlarımın önünde yarışacağım. Aynı zamanda bir sürücü olarak yeni bir piste gitmek ve bir F1 aracıyla sınırları bulmaya çalışmak da harika bir mücadele."

"Avusturya ve Belçika'da bazı taraftarların bize destek verdiğini görmek çok güzeldi ve umarım bu hafta sonu Zandvoort tribünlerindeki herkes için muhteşem bir gösteri sunabiliriz."

"Pist hakkında konuşursak, bence orada geçiş yapmak zor olacak. Fakat sıralama turlarında attığımız te turdan keyif alacağız. Sıralama turlarında dereceler çok hızlı ve yakın olacak. Bu nedenle herhangi bir hata pahalıya patlayacak."

"Geçen yıl iptal edilmesi nedeniyle Hollanda Grand Prix'si bu sezon daha da özel olacak. Benim için bir kez daha 'Orange Army' önünde kazanmak inanılmaz olur!" dedi.

Verstappen, 2014'te Formula 3'te yarışırken bu pistte kazanmıştı.

Bu konuda konuşan genç pilot, "O zamandan beri pist çok değişti, bazı virajların düzeni yeniden ayarlandı. Fakat bir F3 aracını sürmek dahi, o yüksek hızlı virajlarda çok eğlenceliydi. Bu yüzden yeniden burada yarışacağım için mutluyum çünkü Formula 1 araçlarının yere basma gücü ve yol tutuşu daha fazla."

"Ek olarak Red Bull ile de birkaç kez Zandvoort'a gittim. Orada eski F1 araçlarından biriyle gösteri sürüşü yaptık. Bu yüzden güncellenmiş pist düzeninde birkaç tur attım ve bu deneyim, antrenmanların başlangıcında bizim için faydalı olabilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Erik Junius

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