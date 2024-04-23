Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Verstappen bu sefer Laureus ödülünü kazanamadı

Prestijli Laureus Dünya Spor Ödülleri'ne aday gösterilen Max Verstappen, bu kez mutlu sona ulaşamadı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the trophy in celebration

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen ve Red Bull Racing takımı, yıl sonunda en iyi sporcu ve takımları ödüllendiren prestijli Laureus Dünya Spor Ödülleri'ne aday gösterilmişti.

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, bu alanda futbolcu Lionel Messi ve Erling Haaland, tenisçi Novak Djokovic ve atletizm sporcuları Armand Duplantis ve Noah Lyles ile birlikte 'En İyi Sporcu' unvanı için yarıştı.

Red Bull Racing'in En İyi Takım kategorisindeki rakipleri ise Manchester City Futbol Kulübü, İspanya kadın milli futbol takımı, Almanya erkek milli basketbol takımı ve Güney Afrika erkek milli ragbi takımı oldu.

Kazananlar önceki gün Madrid'de düzenlenen bir törenle belirlendi.

"Yılın En İyi Sporcusu" Sırp tenisçi Novak Djokovic olurken, "En İyi Kadın Sporcu" İspanyol futbolcu Aitana Bonmati Conca ve "En İyi Takım" İspanya kadın milli futbol takımı oldu.

Verstappen, 2022 sezonunun ardından Yılın Sporcusu ödülünü kazanmış ve bu ödülle onurlandırılan dördüncü Formula 1 pilotu olmuştu.

Kendisinden önce Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton Laureus Yılın Sporcusu ödülüne layık görülmüştü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Albon, Croft'u 'sıkıcı ve yaşlı bir adam' olarak nitelendirdi
Sonraki haber Ferrari, yarışta neden geride kaldı?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Vasseur: “Şanghay'da çok fazla hata yaptık”

Vasseur: “Şanghay'da çok fazla hata yaptık”

Formula 1
Çin GP
Vasseur: “Şanghay'da çok fazla hata yaptık”
BMW: "Toprak bu hafta sonu mükemmeldi"

BMW: "Toprak bu hafta sonu mükemmeldi"

World Superbike
Assen
BMW: "Toprak bu hafta sonu mükemmeldi"
Horner: "Wolff, 'müsait olmayan' Verstappen'e değil, kendi sorunlarına odaklanmalı"

Horner: "Wolff, 'müsait olmayan' Verstappen'e değil, kendi sorunlarına odaklanmalı"

Formula 1
Çin GP
Horner: "Wolff, 'müsait olmayan' Verstappen'e değil, kendi sorunlarına odaklanmalı"

Son Haberler

Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"

Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"

MGP MotoGP
İspanya GP
Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

F1 Formula 1
Çin GP
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"
McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın

McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın

F1 Formula 1
Çin GP
McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın
Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

F1 Formula 1
Çin GP
Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye