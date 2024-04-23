Verstappen bu sefer Laureus ödülünü kazanamadı

Max Verstappen ve Red Bull Racing takımı, yıl sonunda en iyi sporcu ve takımları ödüllendiren prestijli Laureus Dünya Spor Ödülleri'ne aday gösterilmişti.

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, bu alanda futbolcu Lionel Messi ve Erling Haaland, tenisçi Novak Djokovic ve atletizm sporcuları Armand Duplantis ve Noah Lyles ile birlikte 'En İyi Sporcu' unvanı için yarıştı.

Red Bull Racing'in En İyi Takım kategorisindeki rakipleri ise Manchester City Futbol Kulübü, İspanya kadın milli futbol takımı, Almanya erkek milli basketbol takımı ve Güney Afrika erkek milli ragbi takımı oldu.

Kazananlar önceki gün Madrid'de düzenlenen bir törenle belirlendi.

"Yılın En İyi Sporcusu" Sırp tenisçi Novak Djokovic olurken, "En İyi Kadın Sporcu" İspanyol futbolcu Aitana Bonmati Conca ve "En İyi Takım" İspanya kadın milli futbol takımı oldu.

Verstappen, 2022 sezonunun ardından Yılın Sporcusu ödülünü kazanmış ve bu ödülle onurlandırılan dördüncü Formula 1 pilotu olmuştu.

Kendisinden önce Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton Laureus Yılın Sporcusu ödülüne layık görülmüştü.