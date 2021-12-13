Verstappen: "Bu şampiyonluktan sonra, gelecekteki başarılarım sadece 'bir bonus' olacak"

Verstappen, Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın son turunda, Lewis Hamilton'ı dramatik şekilde geçmiş ve galibiyete ulaşmıştı. İkili bu yarışa eşit puanla geldiği için, şampiyon Verstappen oldu.

Aslında şampiyonluk Hamilton'a gidecek gibiydi ancak son bölümde piste giren güvenlik aracı ve Red Bull'un yumuşak lastiklere geçmesi, Verstappen'e son turda atak yapma fırsatı verdi.

Sonuç olarak Verstappen, tarihte şampiyon olan ilk Hollandalı F1 pilotu ve tarihin en genç beşinci şampiyonu oldu.

Verstappen, uzun süredir şampiyonluğun kendi hayatını değiştirecek bir an olmadığını belirtmişti ve ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından da bu tutumunda geri adım atmadı.

Hollandalı pilot, "Hayır, bu şampiyonluğun ardından hayatımda hiçbir değişiklik olmayacak. Elbette şampiyonluğu kazandığım için gerçekten çok mutluyum."

"Bu, Formula 1'de kazanmayı hedeflediğim en son başarıydı, yani bundan sonra kazanacağım her şey bir bonus olacak."

"Tabii ki yarışmaya devam edeceğim fakat başarı anlamında şu anda Formula 1'de yapılabilecek her şeyi başardım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen, 2015 yılında daha henüz 17 yaşındayken Formula 1'e adım attı ve tarihin en genç F1 pilotu oldu. Bunun üzerine de sonrasında F1'e giriş yaşı 18'e çıkarıldı.

Uzun yıllardır bu şampiyonluk için çabalayan Max, yarışı kazandıktan sonra, kariyeri boyunca kendisine destek veren ve hep yanında olan babası Jos ile birlikte sessiz şekilde otururken görüldü.

Verstappen, "O an, aklınızdan her şey geçiyor... Babam ve ben [karting günlerinde] tüm Avrupa'yı tek bir hedef uğruna dolaştık."

"Önce Formula 1'e girmem gerekiyordu, sonra bir yarış kazanıp milli marşı dinletmeyi umdum. Sonrasında nihai hedef, ulaşılması çok zor olan dünya şampiyonluğu oldu."

"Şimdi bunu başardık ve bu gerçekten çılgınca. Tüm ailemin, arkadaşlarımın, babamın, menajerimin ve kız arkadaşımın, herkesin burada olması durumu daha da özel kılıyor." dedi.

Verstappen, Hamilton'ı geçmeden önce de bacağındaki krampla uğraşmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Verstappen, "Bu, sadece tüm sezonu özetliyordu. Bütün yıl boyunca her şey öngörülemez ve çılgıncaydı." dedi.