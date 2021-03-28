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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Bu pole pozisyonunda Honda'nın etkisi büyük"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn'de elde ettikleri pole pozisyonunun ardından mutlu olduğunu söyledi ve hem Red Bull hem de Honda'nın yaptığı çalışmaları övdü.

Verstappen: "Bu pole pozisyonunda Honda'nın etkisi büyük"

Red Bull pilotu, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir son tur çıkararak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu, testlerde ve antrenman turlarında görülen güçlü performansın bir doğrulaması oldu.

Verstappen, pole pozisyonu sonrası şöyle dedi: "Bu hafta sonu, başından beri bizim için çok iyi geçiyor. Rüzgarın yönü sürekli değişiyor ve bu da aracın davranışlarını büyük ölçüde etkiliyor. Sıralama turlarında bunun her zaman dikkate alınması gerekiyor."

"Ancak bizim için her şey çok iyi geçti. İkinci seansta en hızlı turumu orta lastikle attım ve yarın bu lastiklerle başlayacağım. Son bölümdeki ilk turum yeterince iyi değildi ancak ikincisinde harika bir tur atmayı başardım. Pole pozisyonunda olmak güzel. Personelimiz tüm kış boyunca çok çalıştılar ve aldıkları pole pozisyonu, harika bir iş çıkardıklarını gösteriyor. Tüm Red Bull Racing adına çok mutluyum."

"Yine de rahatladığımızı söyleyemem. Her zaman böyle anlar için çabalıyoruz. Önceki yıllarda bu sonuçları elde etmemiz her zaman mümkün değildi. Kurallar çok fazla değişmedi ve geçen yılki aracın zayıflıklarını biliyorduk. Yeni sezon başlamadan önce bunları ortadan kaldırmayı başardık ki bu çok iyi bir şey. Harika başladık ancak bu sonuç geleceğin garantisi değil. Sadece bu hafta sonunun gidişatından memnunuz hepsi bu."

Verstappen'in sıralama turlarındaki ikinci denemesi oldukça iyi görünüyordu.

Nerelerde geliştiği sorusuna genç pilot, "İlk denememde bazı virajlarda istediğim çekiş yoktu ve yeterince iyi hızlanamadım. İkinci denememde ise çok daha temiz bir tur çıkardım, bu da bana çok yardım etti. Lastiklerin ne kadar verimli çalıştığına bağlı olarak çok fazla zaman kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Özellikle rüzgarın buna olan etkisi de büyüktü." cevabını verdi.

Son olarak Honda'nın kaydettiği ilerlemenin şimdiye kadarki en büyük olup olmadığı sorusuna, "Öyle düşünüyorum. Fakat bu, önceki yıllarda yeterince gelişmedikleri anlamına gelmiyor. Honda mühendisleri güç ünitesinin performansını daha iyi hale getirebilmek adına büyük bir adımlar attılar. İşlerini çok seviyorlar ve bu çok hoşuma gidiyor. Partnerlerimiz durmaksızın çalışıyorlar, gerçekten kazanmak istiyorlar. Bugünkü pole pozisyonu büyük ölçüde Honda'nın geçen kış yaptığı çalışmalar sayesinde mümkün oldu. Onlara çok teşekkürler!" dedi.

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Editör Kemal Şengül

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