Verstappen: "Bu pistte Mercedes'e yakın olmak güzel"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:17'nin altına indi ve Mercedes pilotlarından çok daha hızlı göründü.

Ancak Mercedes pilotları, sıralama turlarının son bölümünde Red Bull sürücüsüne yanıt verdiler.

Her iki pilot da sıralama turlarının son bölümünde 1:17'nin altına inmeyi başardı ve sonuç olarak pole pozisyonu 0.036 saniye farkla Lewis Hamilton'a gitti.

Verstappen, pole pozisyonuna çok yaklaşsa da ikinci oldu ve 2013'ten beri bu pistte pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes'e bu kadar yakın olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Verstappen, "İyi bir sıralama seansı oldu. İlk bölümde biraz zorlanıyordum fakat sanırım ikinci bölümde dengeyi geliştirdik ve her şey çok daha iyiydi."

"Sonrasında son bölümdeki her iki turum da oldukça iyiydi. Belki ikincisi biraz daha kötü bir tur olabilir, çünkü burada sert rüzgarlar var ve yön değiştirebiliyorlar. Fakat yine de bu pistte ikinci olmanın bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Burada onları yenmenin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyoruz ve bugün bu kadar yakın olmanın beni sadece mutlu edebileceğini düşünüyorum." dedi.

Hollandalı pilot, iyi bir start almaya ve lastikleri yönetmeye çalışacağını söyledi.

"Burada ilk viraja kadar uzun bir mesafe var ama elbette önce iyi bir başlangıç yaptığımızdan emin olmalıyız. Tempomuz var gibi görünüyor. Umarım iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Burada virajların çok hızlı olması ve lastiklerin aşırı ısınması nedeniyle, lastik yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yarın lastik yönetiminde en iyisini yaptığımızdan emin olmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images