Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Tsunoda, Gasly ile aynı araca sahip olup olmadığını sorguladı Sonraki / Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Bu pistte Mercedes'e yakın olmak güzel"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Barselona pistinde Mercedes'e kadar bu kadar yakın olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Verstappen: "Bu pistte Mercedes'e yakın olmak güzel"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:17'nin altına indi ve  Mercedes pilotlarından çok daha hızlı göründü.

Ancak Mercedes pilotları, sıralama turlarının son bölümünde Red Bull sürücüsüne yanıt verdiler.

Her iki pilot da sıralama turlarının son bölümünde 1:17'nin altına inmeyi başardı ve sonuç olarak pole pozisyonu 0.036 saniye farkla Lewis Hamilton'a gitti.

Verstappen, pole pozisyonuna çok yaklaşsa da ikinci oldu ve 2013'ten beri bu pistte pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes'e bu kadar yakın olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Verstappen, "İyi bir sıralama seansı oldu. İlk bölümde biraz zorlanıyordum fakat sanırım ikinci bölümde dengeyi geliştirdik ve her şey çok daha iyiydi."

"Sonrasında son bölümdeki her iki turum da oldukça iyiydi. Belki ikincisi biraz daha kötü bir tur olabilir, çünkü burada sert rüzgarlar var ve yön değiştirebiliyorlar. Fakat yine de bu pistte ikinci olmanın bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Burada onları yenmenin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyoruz ve bugün bu kadar yakın olmanın beni sadece mutlu edebileceğini düşünüyorum."  dedi.

Hollandalı pilot, iyi bir start almaya ve lastikleri yönetmeye çalışacağını söyledi.

"Burada ilk viraja kadar uzun bir mesafe var ama elbette önce iyi bir başlangıç yaptığımızdan emin olmalıyız. Tempomuz var gibi görünüyor. Umarım iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Burada virajların çok hızlı olması ve lastiklerin aşırı ısınması nedeniyle, lastik yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yarın lastik yönetiminde en iyisini yaptığımızdan emin olmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Tsunoda, Gasly ile aynı araca sahip olup olmadığını sorguladı

Önceki haber

Tsunoda, Gasly ile aynı araca sahip olup olmadığını sorguladı

Sonraki haber

Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli

Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"

32 dk
3
Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

22s
4
Formula 1

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"

12 dk
5
Formula 1

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''

1s
Son Haberler
En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"
F1

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"

12dk
Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"
F1

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"

32dk
Schumacher: ''Yaptığımız değişiklikler olumlu sonuçlandı''
F1

Schumacher: ''Yaptığımız değişiklikler olumlu sonuçlandı''

57dk
Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''
F1

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''

1s
Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli
F1

Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli

1s
Son Videolar
F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor" İspanya GP
Formula 1

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı! İspanya GP
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

Budkowski: "Yakında eski Alonso'yu göreceğiz" İspanya GP
Formula 1

Budkowski: "Yakında eski Alonso'yu göreceğiz"

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''

Verstappen: "Bu pistte Mercedes'e yakın olmak güzel"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bu pistte Mercedes'e yakın olmak güzel"

Tsunoda, Gasly ile aynı araca sahip olup olmadığını sorguladı
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Gasly ile aynı araca sahip olup olmadığını sorguladı

Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ferrari ile evindeki ilk sıralamadan mutlu, lastik aşınmasından endişeli

Son Haberler

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"

Schumacher: ''Yaptığımız değişiklikler olumlu sonuçlandı''
Formula 1 Formula 1

Schumacher: ''Yaptığımız değişiklikler olumlu sonuçlandı''

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.