Verstappen: "Bu performansı tüm yıla yaymaya çalışacağım"

Red Bull pilotu, pole pozisyonundan başladığı yarışta kusursuz bir performans sergiledi ve rahat bir zafer elde etti.

Damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, toplam zafer sayısını 40'a çıkardı ve şampiyonadaki puan farkını iyice açtı.

Zaferden sonra, "Böyle bir araçla yarışmak büyük bir keyif."

"Bence bugün bir kez daha çok iyi bir aracımız olduğunu gösterdik. Yarış boyunca pek çok farklı strateji vardı ve bence yarışın büyük bölümünde doğru stratejiyi uyguladık."

"Sonuç olarak burada bir galibiyet daha almak inanılmaz." dedi.

İlk virajda Sainz'la olan mücadelesi sorulduğunda Verstappen, "Bende daha sert lastikler vardı."

"Dolayısıyla startın biraz zor olacağını biliyordum. Ayrıca ilk virajı dışarıdan dönmek her zaman oldukça zordur."

"Neyse ki bir şey olmadı." cevabını verdi.

Bu zaferle Verstappen, Sergio Perez'le arasındaki puan farkını iyice açtı.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Hollandalı pilot, "Bir kez daha güçlü bir hafta sonu geçirdik."

"Takımdan ve kendimden görmek istediğim şey elbette bu. Umarım bunu yıl boyunca sürdürebiliriz." şeklinde yorum yaptı.