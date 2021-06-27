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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Verstappen: "Bu performansı haftaya da göstermemiz gerek"

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Max Verstappen, Red Bull Ring'deki rahat galibiyetinin ardından bu performanslarını gelecek hafta yine Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek olan yarışta da göstermeleri gerektiğini belirtti.

Verstappen: "Bu performansı haftaya da göstermemiz gerek"

Verstappen, Red Bull Ring'deki yarışın ilk turundan itibaren yarışı kontrol etti ve kariyerinin 14. galibiyetini kazandı. Yarış sonrası röportajlarında Mark Webber, Verstappen'e bunun kariyerinde en rahat şekilde kazandığı galibiyet olup olmadığını sordu.

Hollandalı pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Elbette yarışın nasıl biteceğini hiçbir zaman bilemiyorsunuz ama ilk turdan itibaren araçtaki denge iyiydi ve sonrasında lastikleri starttan itibaren kontrol etmemiz de iyiydi."

"Yani sonlara doğru lastiklerimin çok da bitmediğini hissettim. Onlar bizden önce pite girmişti. Biz de buna reaksiyon gösterdik ve hedeflediğimiz tur zamanlarına ulaşmayı çalıştık. Bu, bizim için bugün gayet iyi çalıştı."

Bu sezonki 4. zaferine ulaşan Verstappen, şampiyonada 2. sırada bulunan Lewis Hamilton'la arasındaki puan farkını 18 puana yükseltti. Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde momentumun kendisine doğru kaymasından mutlu olsa bu performansı haftaya da göstermeleri gerektiğini ekledi.

"Performansımız oldukça olumlu ama elbette bunu gelecek hafta da göstermemiz gerekecek. Yani kesinlikle neleri daha iyi yapabilirdik bakacağız. Gelecek haftayı dört gözle bekliyorum."

Red Bull, dün 2013'ten bu yana ilk defa üst üste ikinci pole pozisyonunu almıştı. Avusturyalı ekip bugün de bu sezonki üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Verstappen, takımın yakaladığı bu momentumdan memnun olsa da bunu devam ettirmeleri gerektiğini belirtti. 

"Gayet iyi duruyor. Sadece devam etmemiz gerek. Zorlamaya devam etmeliyiz ve böyle devam edersek, iyi işler çıkarabileceğimize eminim.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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