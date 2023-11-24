Verstappen: "Bu kadar geride olmayı beklemiyordum"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman seansında geride kalmalarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor.
İlk antrenman seansında aracını Jake Dennis'e bırakan Max Verstappen, ikinci seansı üçüncü bitirdi ve aracından pek de memnun değildi.
Seans sonrası konuşan Verstappen, "Bugün çok fazla şey öğrenemedik."
"Kendi tarafımızda da her şey harika değildi, araçta denge sorunları vardı. Çok fazla önden kayma, çok fazla zıplama vardı."
"Yarın için çözmemiz gereken birkaç şey var." dedi.
Hafta sonunun geri kalanıyla ilgili Verstappen, "Sıralama turlarında iyi olmak için 3. antrenmanda çözülmesi gereken çok şey var. Göreceğiz."
"Şahsen bu kadar uzak olmayı beklemiyordum ve bu da bizim için biraz soru işareti."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
"Evet, her şeye rağmen üçüncüyüz, ki bu çok kötü değil ama denge açısından çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum."
"Bu yüzden orada neler olduğuna bakmaya çalışacağız." dedi.
Verstappen, ikinci seansta kırmızı bayrakların ardından pit yolunda bekleyen bazı rakiplerini yandan geçerken görüldü.
Hatta George Russell konu hakkında epey rahatsızdı.
Verstappen bu konu sorulduğunda, "Açıkçası ilerlemeleri gerekirken yavaş gidiyorlar."
"Ben pit yolundan bir an önce çıkmak istedim çünkü zamanımız kısıtlıydı fakat onlar yol ortasında gitmeye devam ettiler."
"Sonra ben onları geçmeye çalışınca da beni duvara sıkıştırmaya çalıştılar. Bu gerçekten aptalca." dedi.
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