Verstappen: "Bu inanılmaz, bu delice!"

Yarışa pole pozisyonundan ancak ilk turda Lewis Hamilton'a geçilen Verstappen, yarış boyunca Hamilton'ın performansına ayak uyduramadı ve normal şartlarda onun arkasında ikinci olarak şampiyonluğu kaybedecek gibi duruyordu.

Ancak yarış içerisinde yaşanan iki olay Verstappen'in lehineydi ve Red Bull'un kararları, yarışın sonucunda etkili oldu. İlk olarak Antonio Giovinazzi'nin yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı sallandığında Red Bull Verstappen'i pite alarak yeni lastiğe geçirirken, Mercedes pist üstü pozisyonunu kaybetmemek için Hamilton'ı pite almadı.

Bu hamle sonucunda Verstappen avantaj kazansa da, yine de kalan bölümde Hamilton'la farkı istediği gibi kapatamadı. Son olarak yarışın bitmesine 5 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza Verstappen'in lehine oldu. Bu kaza sonucunda güvenlik aracı piste girdi. Mercedes, Hamilton'ı bir kez daha pist üstünde tutarken Red Bull Verstappen'i yumuşak lastik için pite aldı.

Yarış son turda yeniden başlatıldı ve Vertappen, yeni ve yumuşak lastiğinin yardımıyla Hamilton'ı geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışın hemen ardından konuşan Verstappen, "Bu inanılmaz. Tüm yarış boyunca savaşmayı sürdürdüm. Ardından fırsat son turda geldi. Bu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bu delice!. Buradaki herkese, takımıma, Honda'ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu hak ediyorlar. Onları çok seviyorum. Gerçekten 2016'dan beri takımımla çalışmaktan keyif alıyorum. Ancak bu sene inanılmazdı." dedi.

Horner, yarış esnasında Sky Sports F1 ile olan bağlantısında kazanabilmeleri için mucizeye ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Verstappen, "Evet, sonunda şans biraz benden yana oldu! Çılgın bir şey! Checo'ya da büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün tüm kalbiyle mücadele etti. Harika bir takım çalışmasıydı. O, harika bir takım arkadaşı."

"Takımım kendilerini sevdiğimi biliyor. Umarım 10-15 sene birlikte bunu başarabiliriz. Bir şeyleri değiştirmeye gerek yok. Hayatımın kalanı boyunca onlarla kalmak istiyorum. Umarım kalmama izin verirler ancak evet, bu çılgınca!"

"Çok mutluyum. Christian ve Helmut, 2016'dan beri takımda olmam konusunda bana güvendiler. Hedefimiz tabii ki şampiyonluğu kazanmaktı ve bunu başardık!" dedi.