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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü antrenmanların ardından tamamen yarış temposuna odaklandıklarını ve ayar yaparken tamamen pazar gününü düşüneceklerini söyledi.

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

Red Bull, cuma günkü Rusya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansından önce Verstappen'in aracına tamamen yeni bir güç ünitesi takmayı tercih etti ve bu da onun pazar günkü yarışa gridin en gerisinden başlayacağı anlamına geliyor.

Verstappen, Silverstone'da Lewis Hamilton yaşadığı kazada, eski motorlarından birini kaybetti ve bu yüzden yılın kalan kısmında ceza alması neredeyse kesindi.

Sochi tipik olarak geçişin bolca yaşandığı bir pist ve takımlar genellikle motor cezalarını burada almayı tercih ediyorlardı.

Verstappen, 2018 yılında burada bir motor cezası almış ve yarışa 19. başlamıştı. Sonunda Mercedes ve Ferrari pilotlarının ardından beşinci oldu.

Bununla beraber Verstappen, Sochi'deki ikinci antrenman seansının sonunda, Williams'lardan birini takip etmesine rağmen rakibini geçemedi ve ardından takım telsizinden hız eksikliği olduğunu belirtti.

Seansın ardından konuşan Verstappen, orta grupta takımların temposunun 2018'e kıyasla arttığını ve bu yüzden o dönemki gibi bir yükseliş beklemediğini söyledi.

Verstappen, "2018'e baktığımızda, o zaman orta gruptaki takımlar arasındaki farklar biraz daha büyüktü. Haliyle bu sefer geçiş yapmanın biraz daha zor olacağını düşünüyorum."

"Bu cezayı zaten almamız gerekiyordu. Yani burada almasaydık bile başka bir yerde alacaktık."

"Buraya geldik ve 'bunu burada yapacağız ve yarışta elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalışacağız' diye düşündük." açıklamasını yaptı.

Verstappen, Monza'da Hamilton ile yaşadığı temas nedeniyle her halükarda Rusya GP'ye üç sıra geriden başlayacaktı ve aldığı güç ünitesi cezasıyla, bunun bir anlamı kalmadı.

Cumartesi günü şiddetli yağmur bekleniyor ve Verstappen, bunun da değerlendirme sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca yarış için mümkün olan en iyi ayarlar üzerinde çalıştıklarını ekledi.

Verstappen, "Daha önceki açıklamamda, sadece sonuçları değil, gerekli olan her şeyi ve yarınki hava durumunu da hesaba katacağımızı söylemiştim."

"Bu cezayı burada almanın daha iyi olacağını düşündük."

"Tabii ki yeni motora geçmeye  karar verdikten sonra, bu hafta sonu yarış için mümkün olan en iyi ayarları bulmaya çalışıyoruz, bugün de öyle yaptık ve umarım her şey yolunda gider."

"Yarın havanın nasıl olacağını da hep birlikte göreceğiz." dedi.

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