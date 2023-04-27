Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir"
Şampiyona lideri Max Verstappen, Bakü'de kaotik bir yarış bekliyor.
Üç haftalık mini bir sezon arasının ardından Azerbaycan GP'si ile geri dönen Formula 1, hem kaotik yarışlara ev sahipliği yapan Bakü Cadde Pisti, hem de sezonun ilk sprint yarışı nedeniyle sürprizlerle dolu bir hafta sonuna hazırlanıyor diyebiliriz.
Bu kez karşımızda bir değişken daha yer alıyor: yeni sprint formatı!
Salı günü kabul edilen değişikliklerin ardından artık ana yarışın gridini sprint yarışının sonuçları belirlemeyecek, bunun yerine Cumartesi sabahı sprint yarışı için ayrı bir sıralama yapılacak.
Tüm bu faktörlerin ışığında hafta sonuyla ilgili konuşan Max Verstappen, ortalığın karışmasını bekliyor.
Verstappen, "Bakü, doğru şekilde yarışmak konusunda zorlayıcı bir pist. Uzun düzlükleri olan bir cadde pisti olduğu için bize hangi kanatlarla yarışabileceğimiz konusunda birden fazla seçenek sunuyor."
"Ayrıca sezonun ilk sprint yarışı hafta sonu, bu yüzden ortalık biraz karışabilir."
"Sağlam bir ilk antrenman seansı geçirmeli ve hafta sonuna iyi bir başlangıç yapmaya çalışmalıyız. Bakalım neler olacak?" dedi.
FIA, Bakü'deki ikinci DRS bölgesini 100 metre kısalttı
F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları
Son Haberler
MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!
MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak! MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!
Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"
Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak" Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"
F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!
F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda! F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!
Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"
Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi" Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.