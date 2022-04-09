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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Verstappen: "Bu hafta sonu kendimi iyi hissetmedim"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Melbourne'de şimdiye kadar kendini pek iyi hissetmediğini ve ikincilikten pek de memnun olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Bu hafta sonu kendimi iyi hissetmedim"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu şimdiye kadar istediği tempoyu yakalamakta zorlandı. Hollandalı pilot denge sorunlarıyla boğuşuyordu ve bazı sektörlerde iyi görünse de, turu bir araya getirmekte zorlandı.

Bu durum sıralama turlarında da devam etti ve Verstappen, son turunda daha iyi görünse de, pole pozisyonu derecesinin 0.2 saniye ardında ikinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, sonuçtan memnun olmadığını ve bu hafta sonu kendisini araç içerisinde pek iyi hissetmediğini dile getirdi.

İkincilikten memnun olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Pek değil. Bu hafta sonu boyunca kendimi araç içerisinde hiç iyi hissetmedim."

"Sanırım kendime güvendiğim tek bir tur dahi olmadı. Bu yüzden de epey zorlandım. Elbette ikincilik iyi bir sonuç ama aracın sınırlarını zorlamaya çalışırken pek iyi hissetmiyorsunuz."

"Bu durumu analiz etmeye çalışacağız."

"Yarış hızında muhtemelen her şey biraz daha dengeli olacak. Yine de hafta sonu istediğim gibi gitmiyor."

"Bugün ikinci olduğumuz için elbette mutluyum ama takım olarak daha fazlasını istiyorduk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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