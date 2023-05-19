Verstappen, bu hafta sonu F1 yerine simülasyonda yarışacak
Redline Ekibi, Covid pandemisinin atlatılmasına yardımcı olan Real Racers Never Quit etkinliklerinin geri dönüşüne ev sahipliği yapacak.
Max Verstappen'in simülasyon yarış takımı Team Redline, Emilia Romagna Grand Prix'sinin yerine bir etkinlik düzenleyecek.
'Real Racers Never Quit' etkinliği, F1'in bu hafta sonu etkinliği için ziyaret etmesi gereken Imola pistinde düzenlenecek ve etkinliğin adı 2020'deki Covid pandemisi sırasında Team Redline tarafından düzenlenen seriyi yansıtacak.
Red Bull pilotu Verstappen'e takımdan birçok ismin yanı sıra bir dizi konuk yarışçının da katılacağı etkinlik 21 Mayıs'ta TSi 15:30'da başlayacak.
F1, yoğun yağışların Imola'yı çevreleyen bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açmasının ardından Emilia Romagna GP'sini iptal etmek zorunda kalmıştı.
AlphaTauri pilotu Nyck de Vries Faenza'daki takım üssüne giderken yolda mahsur kalırken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda sokakları çamurdan temizleyerek temizlik çalışmalarına yardımcı oldu.
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