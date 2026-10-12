Formula 1 Singapur GP

Verstappen: “Bu belki de GP ile son zaferimizdi, çok özel bir andı"

Singapur GP'sini kazanan Max Verstappen, podyuma kendisiyle çıkan yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile son kez zafer kutlamış olabileceklerini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 10:00

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Max Verstappen, kariyerinde ilk kez kazandığı Singapur Grand Prix'sinin ardından yarış mühendisi Gianpiero Lambiase (GP) ile olan özel bağını ve telsiz sorunlarına rağmen gelen galibiyeti değerlendirdi. Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Lambiase'nin podyuma çıkması, Hollandalı pilot için sürpriz ve duygusal bir an oldu.

Podyum anını ve telsizde yaşanan teknik aksaklığı değerlendiren Verstappen şu ifadeleri kullandı: "Podyuma çıkacağını beklemiyordum, bu yüzden gelen kişinin o olmasına çok sevindim.”

“Bu belki de GP ile son zaferimizdi, dolayısıyla gerçekten çok özel bir andı.”

“Telsizden beni hiç duyamıyorlardı. Neyse ki ben onları duyabiliyordum fakat bazen soru sormak veya bilgi vermek istiyorsunuz.”

“Yine de GP'nin söylediği şeylerin yüzde 90'ı zaten benim soracağım sorulardı, bu yüzden bir sorun yaşamadık."

Yarışın start anında kısa süreli bir tedirginlik yaşadığını ancak sonrasında kontrolü eline aldığını belirten Verstappen, yarışın gidişatını şöyle anlattı: "Işıklar sönmeden önce kalkışta yine bir şeyler ters gitti.”

“Normalde duymanız gereken o motor sesini duyamadım ve 'Yine başlıyoruz' diye düşündüm.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Neyse ki makul bir kalkış yaptım ama olması gerektiği gibi değildi, nerede hata yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Ardından Charles'ı olabildiğince sıkıştırdım ve geçmesine izin vermedim.”

“Bunun dışında mükemmel bir yarıştı. Tempomuz özellikle yumuşak lastiklerde çok güçlüydü, orta lastikler de oldukça iyiydi. Charles yarı yarıya bedava sayılabilecek bir pit stop yapınca farkın çok kapanmaması için bir ara zorlamam gerekti ama her şey kontrol altındaydı."

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- Motorsport.com Ekibi

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