Verstappen: "Bu araçla en önde olmalıydık"
Max Verstappen, ikinci olduğu sıralama turlarının ardından aracın dengesiz olduğunu fakat saf hızının yeterli olmadığını söylüyor.
Hollandalı pilot, sıralama turlarının ilk iki bölümünde çok hızlıydı fakat son bölümdeki son turların ardından pole pozisyonu, 2021'den sonra ilk kez Lewis Hamilton'a gitti.
Son denemesinde ne olduğu sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Aslında pek bir şey olmadı."
"Tüm hafta sonu boyunca iyi bir denge yakalamakta zorlandım. Her seansta inişler ve çıkışlar yaşadık. Bugünkü sıralama turlarında da durum aynıydı. Gerçekten zordu."
"İlk iki seansta kendime epey güveniyordum, virajlara gerçekten zorlayabiliyordum. Q3'teki ilk turumun oldukça iyi olduğunu düşündüm. Fakat ikinci turda yine her şey kötü gitti."
"Biraz daha zorlamaya çalıştım, bu sefer de araç arkadan kaydı, önden kaydı..."
"Bura rağmen hâlâ ikinciyiz ama bence normal şartlar altında bu araçla en önde olmamız gerekirdi. Şu ana kadar o noktayı yakalayamadığımızı düşünüyorum."
Yarışta işlerin daha iyi geçmesini bekleyen Verstappen, araçta neye ihtiyaç duyduğu sorulduğunda ise şöyle dedi: "Bu biraz da sıcaklığa bağlı."
"Çok sıcak olması, arka lastikler için durumu zorlaştırıyor. Yine de yarın her şey biraz daha sakince ilerleyecek."
"Sadece bugün biraz daha iyi bir denge yakalamayı ve gerçekten zorlamayı umuyordum."
Verstappen, güncellemelerin çalıştığını fakat doğru ayarları bulamadıklarını ekledi.
"Güncellemenin işe yaradığını düşünüyorum fakat ayar anlamında her şeyi bir araya getiremediğimiz ortada."
"Çünkü bence bugün istediğimiz yerde değildik."
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