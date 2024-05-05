Verstappen: "Brown'ın yaptığı yorumlar Red Bulll'u karıştırmaya yönelik"

Çarşamba günü, tasarım gurusu Newey'nin, takımın Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi yıldız pilotlarla yedi pilotlar ve altı üreticiler şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olduğu 19 yıllık görevinin ardından Red Bull'dan ayrılacağı açıklandı.

McLaren takım patronu Brown, Newey gibi bir ismin Red Bull'dan ayrılmasına şaşırmadığını, hatta Newey'nin ayrılan son yüksek profilli isim olmayacağını söyledi.

Brown, "Şaşırdım mı? Altı ay önce olsa şaşırırdım. Ancak yılın başından bu yana yaşananlar ve Adrian'ı oldukça iyi tanımam göz önüne alındığında, ki kendisi çok dürüst bir kişidir, yoluna devam etmesine şaşırmadım."

"Bence orada olup bitenler biraz istikrarsızlaştırıcı. Bu muhtemelen düşecek ilk domino taşı, ancak etrafta uçuşan özgeçmişlere bakarak tahminimce sonuncusu olmayacak." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cumartesi günü bu açıklamaya yanı veren Verstappen şöyle dedi: "İşleri karıştırmak istiyor."

"Bir takım olarak bu tür açıklamalara bir şey yapamayız. Onun bakış açısından elbette bunu anlıyorum çünkü herkes bizim insanlarımızı çekmeye çalışıyor ve bu Formula 1 dünyasında tamamen normal bir şey."

"Şahsen bu tür şeylerle pek ilgilenmiyorum. Manşetleri görüyorum ama tıklamıyorum bile."

"Takımdaki bazı kişilerin uzun vadeli anlaşması var."

Kendisinin de uzun vadeli anlaşması olduğunun hatırlatılması üzerine Verstappen, "Bu doğru, ancak hayatta hiçbir zaman hiçbir şeyi garanti edemezsiniz."

"Yarın sabah uyanmama ihtimalim var. Bu hayatta hiçbir şeyden yüzde 100 emin olamazsınız."

"Elbette pek çok anlaşma yapılıyor ama herkesin işinden memnun olması ve ekip içinde takdir edildiğini hissetmesi çok önemli."

"İşin içinde pek çok insani yön de var." dedi.