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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen, Britanya GP'de yaşadığı sorunun nedenini açıkladı

Red Bull pilotu Max Verstappen, Britanya GP'de galibiyet mücadelesi vermesini engelleyen araç sorununun nedenini açıkladı.

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Verstappen, Britanya GP'de yaşadığı sorunun nedenini açıkladı
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Son şampiyon Verstappen, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın hatasının ardından liderliği almıştı ancak sonrasında bir anda ilk olarak lastik patlattığını düşündüğünden yavaşlamak zorunda kalmıştı. 

Verstappen, lastik patlattığını düşündüğünden pite dalmıştı ancak pit stop'un ardından da durum pek iyi değildi. Hollandalı pilot, nedeni bilinmeyen bir sorundan dolayı aerodinamik performans kaybetmişti ve yarışı 7. sırada tamamlayabildi. 

Red Bull, yarışın ardından AlphaTauri ön kanat parçasının RB18'in tabanına sıkıştığını fark etti. 

AlphaTauri pilotları Yuki Tsunoda ile Pierre Gasly, 11. turda çarpışmışlardı ve bu kazadan dolayı piste saçılan bir ön kanat parçası, Verstappen'in tabanının sol bölgesine çarparak, o bölgedeki her şeyi parçaladı. Ayrıca, yarış boyunca da orada kaldı. 

Red Bull takım patronu Christian Horner, basın toplantısında muhabirlere Verstappen'in hasar görmüş tabanını gösterdi ve pilotunun %20 oranında yere basma gücü kaybettiğini dile getirdi. 

Verstappen'in yaşadığı sorun hakkında konuşan Horner, "Lastik patlatmamıştık. O böyle olduğunu söylüyordu çünkü o kadar kötüydü ki lastik patlamış gibi hissediyordu. Ancak öyle olmadı, 11. turda AlphaTauri pilotlarının kazasından uçan bir parçaya vurdu." 

"Bunun ardından bütün yarışı yenilenmiş bir tabanla tamamladı. Bu yeni tabanda AlphaTauri ön kanat parçası vardı. Bütün yarış orada kaldı ve bir blok gibi orada sıkıştı." dedi. 

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, yarış esnasında sorunun ne olduğunu bilmiyormuş ama Kapalı Park'a gelip aracından inince sorunu anlamış. Hollandalı pilot, eğilip aracın tabanına bakınca tabanın sol tarafındaki her şeyin söküldüğünü görmüş. 

Konu hakkında konuşan Hollandalı pilot, "Araçtan çıktığımda, tabana ve aracın alt bölümüne baktım. Tabanın sol kısmı tamamen sökülmüştü, her şey gitmişti."  

"Carlos'un hata yapmasından ve benim liderliği almamdan birkaç viraj sonra, 5. virajda, karbon fiber parçası vardı. Onu gördüğümde, dramatik bir şekilde sağa ya da sola gidemezdim. O yüzden ona dikey bir şekilde aracın burnuyla vurmaya çalıştım. Ancak o parça tabanıma gitti ve her şeyi parçaladı." 

"Lastik patlamış gibi hissettirdi çünkü bir anda hiç denge yoktu ve araç zıplamaya başladı. Biz de pite gelmeye karar verdik ama pitten sonra da aracı sürmek oldukça zordu." ifadelerini kullandı. 

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Verstappen ve ekibi, yarışın geri kalanında aracın dengesini iyileştirmek için her şeyi deneseler de durum iyileşmedi. Hollandalı pilot, yarışın ardından lastiklerini korumakta zorlandığını kabul etti. 

"Zor olan şey iyi bir aerodinamik denge yakalayabilmek ve arka taraftaki büyük kaybın ardından ön kanada biraz yardımcı olabilmekti. Bunu yaptığınızda da aracın bir bölümüne fazla yük biniyor ve bu sert lastik seti için iyi değildi. 

"Bence günün sonunda, aldığımız hasarla 7. olmak iyi bir sonuçtu." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Mick Schumacher, Haas VF-22

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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