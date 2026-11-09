Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen, Brezilya’daki yavaş startın sebebini açıkladı: "Bu sefer benim hatamdı"

Max Verstappen, 21. sıradan ikinciliğe tırmandığı Sao Paulo GP'sinin startında nadir görülen bir reaksiyon hatası yaptığını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 15:50

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Max Verstappen, Red Bull

Sao Paulo Grand Prix’sinde 21. sıradan başlayıp 2. sıraya yükselerek güçlü bir geri dönüşe imza atan Max Verstappen, yarışın ardından basına konuştu ve start anında kendi hatası yüzünden yavaş kaldığını dile getirdi.

İlk turlarda yakaladığı yüksek yol tutuşu sayesinde hızla üst sıralara tırmandığını belirten dört kez dünya şampiyonu, kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra RB22'nin dengesinin tamamen bozulduğunu ve yarışın büyük bölümünü sorunlu bir araçla tamamlamak zorunda kaldığını da ifade etmişti.

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Sezon boyunca yaşanan zayıf kalkışların ardından bu kez sorumluluğu üzerine alan Max Verstappen, yarışın start anında ve devamındaki ilk turlarda yaşananları şu sözlerle aktardı: "Açıkça söylemek gerekirse, debriyajı yanlış tuttuğum için kalkışta reaksiyon sürem çok yavaş kaldı, pek hızlı tepki veremedim. Dolayısıyla etkili bir start alamadım bu sefer tamamen benim hatamdı.”

“Ancak ardından ilk üç virajda da biraz şanssızdım, çok fazla trafik vardı. Önümdeki üç dört araç geçiş yapabilmemi ve tempo yakalayabilmemi tamamen engelliyordu.”

“Aslında Lewis çok iyi bir ilk tur geçirdi. O bahsettiğim trafiğin arasından sıyrılmayı başardı, bu yüzden onu yakalayamadığım için başlarda biraz hayal kırıklığı yaşadım.”

“Yine de iki tur içinde, neredeyse her virajda rakipleri teker teker geçmeye başladım. Sanırım orta gruptakilerin çoğundan çok daha fazla yol tutuşuna sahiptik. Hangi turda ilk 10'a girdiğimi bilmiyorum ama her şey çok hızlı gelişti."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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