Verstappen, Brezilya GP için olası takım emirleri hakkında konuştu
Geçtiğimiz yıl Interlagos’ta gerçekleşen yarışta takım arkadaşı Sergio Perez’e yardım etmeyi reddeden Max Verstappen’in, bu hafta sonu takım arkadaşına yardım edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.
Perez geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonasını ikinci bitirebilmek için Brezilya Grand Prix’inde takım arkadaşı Verstappen’den yardım istemiş ancak olumlu bir karşılık alamamıştı. Verstappen takım arkadaşını geride bırakıp yarışı 6. sırada noktalarken Perez ise 7. olmuştu.
Bu durum Red Bull kampında gerginlik yaratmış ve Verstappen’in yardım etmeme nedeni ise açıklanmamıştı. Ancak kesin bir dille reddedilmeyen bir teori ortaya atılmıştı. Verstappen, Perez’in Monako’da sıralama turlarının son seansında bariyerlere vurarak seansı durdurmasının kasıtlı olduğunu düşünmesiydi.
2023’te aynı yarışa giderken benzer bir senaryo ortaya çıktı. Verstappen Dünya Şampiyonluğunu ilan etmiş durumda, Perez ise şampiyonada Lewis Hamilton’ın sadece 20 puan önünde yer alıyor.
Hafta sonu öncesinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Verstappen’e, koşullar elverirse Perez’e yardım edip etmeyeceği soruldu.
“Bu çok iyi bir soru. Günün sonunda, benim için puan almanın her zaman önemli olmaması gerektiğini düşünüyorum.”
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
“Ancak Checo’nun [ Perez ] önde kalabileceğini düşünüyorum. İyi bir araca sahibiz.”
“Sanırım geçen yıl yarıştan önce bu konu konuşulmamıştı. Ama umalım da bu duruma düşmeyelim. Bence herkes için daha iyisi bu olur.”
2022’de Mercedes’lerin duble yaptığı yarış, Red Bull’lar için pek iyi geçmemişti. Tekrar Brezilya hafta sonu yaklaşırken Verstappen, bu konu hakkında biraz endişeli olduğunu itiraf etti.
“Geçen yıl burada iyi bir hafta sonu geçirmemiştik. Bu yıl sprint formatı var. Bu işleri oldukça zorlaştırıyor.”
“Geçen yıl neden iyi olmadığımıza dair birkaç fikrimiz vardı. Bu yıl daha iyi olduğumuzdan emin olmak için bir antrenman seansımız var. Burada çok sayıda dik açılı ve düşük hızlı virajlar var. Otomobilimizin düşük hızlı virajlarda iyi olduğunu düşünmüyorum. Yarın neler yapabileceğimizi öğreneceğiz.”
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