Verstappen: "Brezilya'da ne kadar rekabetçi olacağımızı söylemek zor"

Max Verstappen, Mexico City'de gerçekleştirilen yarışta, bu yılki dokuzuncu galibiyetini almayı başardı ve Red Bull 1-3 şeklinde finiş görerek arka arkaya üçüncü kez iki araçla podyuma çıktı.

Sırada, son olarak 2019'da F1'e ev sahipliği yapan ve Max Verstappen'in kazandığı Brezilya GP var.

Verstappen, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Mexico City'de zafere ulaşmak benim için gerçekten harikaydı. Takım olarak bundan daha iyisini yapamazdık. Sergio'nun benimle podyuma çıkması harikaydı. Her zamanın bunun için çabalıyoruz ve zorlamayı sürdüreceğiz."

"Aslında orada, sıralama turlarının bu şekilde bitmesini beklemiyordum fakat yarışta aracın hızlı olacağını biliyordum. Hız anlamında avantaja sahiptik ve bitiş çizgisine kadar her şeyi kontrol altında tuttum."

"Şimdi Brezilya'ya gidiyoruz ve ne kadar rekabetçi olacağımızı söylemek zor. 2019'daki yarışı kazanmıştık ancak mücadele tüm yarış boyunca yakındı. Bu yıl bence yine aynı şekilde olacak. Güç düzeni önemli ölçüde etkilenebileceğinden, havanın nasıl olacağını göreceğiz."

"Şimdiye kadar sprint yarışlarında iyi bir iş yaptım ama yarışlar kötü şekilde bitti. Umarım bu kez bu eğilimi tersine çevirebiliriz."

Takımlar şampiyonasında Red Bull ile Mercedes arasındaki fark artık sadece bir puan.

Bu konuda Verstappen, "Bu şampiyonluğu kazanmak takım için çok şey ifade edecek. Her iki şampiyonada da başarılı olmak için çaba gösteriyoruz. Bu yüzden farkın azalması harika. Sergio son birkaç yarıştır harika bir iş yapıyor."

"Şu anda her yarışı ayrı ayrı ele alıyoruz ve zorlamaya devam etmemiz gerektiğini gayet iyi biliyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images