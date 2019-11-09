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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Brezilya'da lastik aşınmasına dikkat etmeliyiz"

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Verstappen: "Brezilya'da lastik aşınmasına dikkat etmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 07:37

Max Verstappen, Brezilya GP'de lastik aşınmasına dikkat etmeleri gerektiğini, çünkü geçen yıl lastiklerin çok çabuk aşındığını söyledi.

Bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda iki zafer elde eden Red Bull, sezonun son iki yarışında iyi bir performans göstermek ve yeni sezona iyi bir ivmeyle girmek istiyor.

Geçen yılki Brezilya GP'yi Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci sırada bitiren Max Verstappen, bu yıl yine iyi bir sonuç almak istiyor.

Geçen yıl lider götürdüğü yarışta Esteban Ocon'la temas yaşayan Verstappen, “Interlagos, sürmesi ilginç, kısa ama iyi bir pist. Pist saat yönünün tersine koşuluyor ve sürücünün boynuna daha ciddi yüklerin binmesine neden olan ilginç viraj kombinasyonları var."

"Sıralama turları çok önemli, çünkü geçiş yapmak o kadar basit değil. Ek olarak, pistte oldukça yüksek bir lastik aşınması olduğundan, yarış sırasındaki durumunu dikkatlice takip etmemiz gerekiyor."

"2016'da hatırladığımız üzere hava tahmin edilemez olabilir! Brezilya'da pek çok tutkulu taraftar var. Yarattıkları harika atmosferi görmek her zaman harika." dedi.

Alexander Albon ise kariyerinin ilk Brezilya GP için heyecanlı.

“São Paulo havalı bir şehir gibi görünüyor ve ben eski tarz pistlerde sürüş yapmayı seviyorum. Interlagos'un büyük bir geçmişi var ve bu, özellikle beklediğim yarışlardan birisi."

"Interlagos'ta daha önce hiç sürüş yapmadım, ama anladığım kadarıyla Brezilya'da hava değişken olabilir, bu yüzden hafta sonu heyecan verici olacak."

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Editör Kemal Şengül

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