Verstappen: "Dördüncü viraj mücadelesinde yine olsa yine aynısını yapardım"

Geçtiğimiz hafta Interlagos'ta yapılan yarışta FIA, 48. turda Hamilton ve Verstappen arasında olan olayı incelememe kararı almıştı ve Mercedes, Katar GP'si hafta sonunda bu kararını gözden geçirmesi için FIA'ya başvuruda bulundu.

Mercedes'in bu kararı, Verstappen'in araç kamerasından çıkan görüntülerin ekstra kanıt olacağı üzerine alındı, ki FIA'nın yarış sırasında bu kesite erişimi yoktu.

Videoda dördüncü virajda olan olayların tamamı yer alıyor ve Verstappen'in, dışarıdan gelen Hamilton'ı engellemek amacıyla direksiyonunu döndürmediği üzerine bir argümanda bulunuluyor. Sonrasında da ikili pist dışına taşıyor.

Tüm bu tartışmaların arasında, aynı hareketi bir daha yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Evet yapardım. Bir sürücü olarak araç içerisinde neler yapıp neler yapacağınızı biliyorsunuzdur."

"Sert bir mücadele içerisindeydik, viraja gelirken geç gren yaptım, lastikler de yıpranmıştı. Eğer direksiyonu daha fazla döndürseydim spin atardım."

"Biz bu nedenle bu araçları sürüyoruz. Aracı kontrol etmeye çalışıyoruz." dedi.

Verstappen, olan olay ile ilgili ortaya çıkan yeni video kesitini izlemediğini ve basit bir şekilde bu olayın sert bir mücadele olduğu konusundaki fikrinin değişmediğini söyledi.

Hollandalı pilot, "Bu kesite bakmama gerek yoktu çünkü aracı sürüyordum. Tam olarak ne olduğunu biliyorum."

"Ve daha önce de söylediğim gibi, bence bu inanılmaz bir mücadeleydi ve ben de çok fazla keyif aldım."

"Günün sonunda yarışı onlar kazandı. Gayet makul. Bizden daha hızlılardı. Ancak bu gayet iyi bir mücadeleydi." dedi.

Verstappen aynı zamanda, şampiyona mücadelesinin sertliğinin artması ile beraber, Mercedes'in işleri bir sonraki seviyeye taşımasına "şaşırmadığını" söyledi.

Konu hakkında konuşan Verstappen, "Bence bu durum, özellikle tek takımın iki sürücüsünden ziyade iki takımın iki sürücüsü arasında bir mücadele olduğu göz önüne alındığında gayet normal, di mi?" Bu nedenle benim sadece pist üzerinde olana odaklanmam lazım. Diğer her şeyin çözümü olacaktır." dedi.

Her ne kadar FIA'nın, Verstappen'in kurallara karşı geldiği ve bu nedenle zaman cezası verebilme ihtimali olsa da Hollandalı pilot, bu ihtimalden dolayı endişe duymadığını söyledi: "Bunu düşünmüyorum bile. Eğer olursa da dünyanın sonu değil."

"Daha önce de dediğim gibi, bunun olmasını beklemiyorum çünkü bana göre bu olay adil ve sert yarışan, aynı zamanda şampiyonluk için mücadele eden iki sürücünün savaşıydı."

"Hiçbir şekilde kolay bir geçiş olmazdı. Çünkü ben böyle biri değilim ve şampiyona için savaştığınızda da durum böyle olmamalı."