Verstappen: "Brezilya'da ceza almadığım harekete Suudi Arabistan'da ceza verildi"

Geçen ay gerçekleştirilen Brezilya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen dördüncü virajda kendisini geçmeye çalışan Hamilton'a rağmen dışa açılmış, bunun üzerine iki pilot da pist dışına çıkmıştı. Fakat FIA yarış direktörü Michael Masi, konuyu hakemlere bildirmemeye karar verdi.

Bu olayın hakemlere bildirilmemesi, hem Mercedes hem de padoktaki bazı isimler tarafından endişeyle karşılandı çünkü sürücüler birbirlerini zorlarken ne yapıp ne yapmayacakları konusunda kafalarının karıştığını, bunun da gelecek için bir emsale yol açabileceğini söylediler.

Katar'da gerçekleştirilen sürücü toplantısında da bu konuda herhangi bir cevap alınamadı.

Pazar günkü Suudi Arabistan GP'si, Verstappen ve Hamilton'ın tekerlek tekerleğe yarıştığı bir sonraki yarış oldu. Genç sürücü, iki ayrı olayda şampiyonadaki rakibinin üzerine doğru dışa açıldı.

Bunlardan ilkinde Masi, konuyu hakemlere iletmek yerine Red Bull'a Verstappen'i gridde Hamilton'ın gerisine yani üçüncü sıraya düşürmeyi teklif etti. Red Bull da bunu kabul etti.

İkincisinde Hollandalı pilot, pist dışından avantaj elde ettiği için beş saniyelik bir zaman cezası aldı.

Verstappen, Cidde'de yaşadığı olayları Brezilya'da ceza almadığı hareketine benzetti.

Verstappen, "Orada ikimiz de pist dışına çıktık. Brezilya'da her şey yolundaydı ve şimdi aniden bunun için bir ceza almam garip geliyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images